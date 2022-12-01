عاجل الموارد البشرية تُعلن إيداع زيادة الضمان الاجتماعي 500 ريال 1444 فأكثر مع الراتب لبعض المستفيدين لهذا السبب

مع إعلان نزول الضمان للأشخاص المستفيدين بدئوا في التساؤل عن مقدار الزيادة الخاصة بالضمان، إذ أنه من الاستفسارات الهامة بالنسبة للمواطنين، سواء للمستفيدين من الضمان المطور الجدد أو حتى المنتقلين من المنصة القديمة للجديدة، فبرنامج الضمان يصرف لعدد كبير من شرائح المجتمع السعودي من متوسط الدخل والأشخاص المحدودين، وتطبق هذه البرامج رسمياً حتى تلبي الاحتياجات الخاصة بالأسر طبقاً لبعض الشروط المعايير، ونحن الآن سنتحدث عن زيادة الضمان الاجتماعي 500 ريال 1444.

زيادة الضمان الاجتماعي 500 ريال 1444

وزارة الموارد قد بشرت الأشخاص الذين انتقلوا من المنصة القديمة للجديدة بأن رواتبهم ستكون بزيادة 100 ريال للشخص العائل، أما للتابعين 500 ريال، والزيادة تزيد كلما كانت أعداد الأسرة أكبر بمقدار 20 بالمائة للعائل و96% للأشخاص التابعين، كما أن الوزارة وضحت بأن الحقيبة المدرسية زادت لتكون بمقدار 80 ريال، تصرف مع معاش الضمان، وهي من المبادرات الخاصة بالحكومة لمساعدة الأشخاص في تلبية احتياجات الأبناء الدراسية، والتي تصرف مع بداية كل ترم.

الاستعلام عن الضمان

تستطيع أن تشاهد آخر التحديثات الخاصة بالضمان المطور، وذلك يكون عبر استخدام الرابط الإلكتروني المتاح لذلك والخطوات التالية:

أولاً عليك أن تتوجه لخدمة الاستعلام عن برنامج الضمان.

تشاهد بعد ذلك تفاصيل تأدية الخدمة.

تضغط على خانة بدء الخدمة.

تكتب رقم الهوية الذي يتعلق بالشخص صاحب الطلب.

تضيف بعدها رقم الضمان.

تكتب رقم التحقق الذي يتم إرساله بالهاتف.

تضغط على خانة عرض.

تشاهد تفاصيل الضمان.

خطوات تحديث بيانات الضمان

هناك خطوات لابد أن تتبع إن كنت ترغب في تحديث بيانات الضمان، أو تريد إجراء أي تعديلات تخص أفراد الأسرة، إذ أن هذه التحديثات ضرورية إن لم يقوم بها الشخص يصنف بأنه غير مستحق، وإليكم طريقة تحديث هذه البيانات وهي كالآتي: