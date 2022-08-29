هل خبر زيادة الضمان الاجتماعي 500 ريال صحيح أم مجرد شائعة؟.. “الموارد البشرية” تُعلن النسبة الزائدة لتنهي الجدل

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن زيادة للعائل والتابع مما تسبب في انتشار خبر زيادة الضمان الاجتماعي 500 ريال وفيما يلي نتعرف على حقيقة هذا الخبر، وقيمة الزيادة المعلن عنها من قِبل الوزارة للعائل والتابع، وفي التقرير التالي توضيح لقيمة الزيادة الجديدة، والموعد النهائي للتسجيل بالضمان المطور، وهل مستمر أم لا، وتوقيت نزول الراتب في الراجحي.

زيادة الضمان الاجتماعي 500 ريال صحيح أم شائعة؟

“الخبر غير صحيح ومجرد شائعة”، ومن جانبها وزارة الموارد قامت بالإعلان عن النسبة الزائدة لتنهي الجدل وهي أن قيمة الزيادة التي تم إدراجها على رواتب الضمان المطور هي عبارة عن زيادة بنسبة 20% للعائل، وبقيمة 96% للتابع، وهذا التوضيح كافِِ لإنهاء الجدل بشأن قيمة الزيادة، وفيما يلي نتعرف على مبلغ الزيادة لكل فرد.

كم زيادة الضمان للفرد؟

قامت وزارة الموارد البشرية بالكشف على أن المسجلين بالضمان المطور سوف يتم تقديم العديد والكثير من المميزات لهم أهمها ارتفاع مقدار المعاش، حيث زاد بنسبة 20% إلى العائل و96% إلى التابع عن النظام السابق، كما أوضحت أنه لم يصبح مقتصراً على حيثيات المستفيدين بالنظام المطور بل راعي مجموع دخل الأسرة الكلي إذا كانت غير بالغة للحد المانع وتحتاج إلى معونة يتم تقديم الدعم لها.

حقيقة تقديم موعد إيقاف التسجيل بالضمان المطور

لقد انتشرت شائعات كثيرة بالأوقات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإيقاف التسجيل بنظام الضمان المطور، في حين أن الوزارة أكدت على أن كل تلك الأخبار كاذبة بجانب أنها أعلنت مرة أخرى عن استمرار التسجيل في الضمان إلى 30 أكتوبر 2022، ولهذا على الراغبين بالحصول عليه الإسراع في التقديم وطلب الإعانة منها قبل أن تنتهي المدة المحددة.

هل الضمان المطور مستمر؟

إلى الآن الضمان الاجتماعي مستمر، وهذا حيث وضحت وزارة الموارد بأن مدة الحصول على المعاش الشهري المقدم من خلاله هي عامين، كما أعلنت أن على الأشخاص المنطبقة بين الشروط الخاصة بالتسجيل أن يقوموا بالتقديم عليه للاستفادة من المعاش.

الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي؟

إن الراجحي أجاب عن التساؤل الذي يطلقه المستفيدين من الضمان الاجتماعي بأن الحسابات الخاصة بهم تكون قد وجدت بها المعاشات المستحقة بعد مرور 8 ساعات على الأكثر من إرسال رسالة إيداع المستحقات المرسلة من خلال الضمان للمستفيدين، كما يستطيعوا سحب المبالغ المالية بشكل مباشر عبر الذهاب إلى أقرب صراف آلي تابع للبنك.