«الموارد البشرية»: تُعلن زيادة معاش الضمان المطور للعائل %20 والتابع %96 رسميًا

أعلنت وزارة الموارد لبشرية زيادة معاش الضمان المطور بقيمة 20% للعائل بينما التابع بقيمة 96% وتلك الزيادة تنزل لمستفيدي الضمان الجديد ممن تمكنوا من النقل إلى النظام المدرج من قِبل وزارة الموارد البشرية والتي أطلقت عليه مُسمى المطور، وجديرًا بالذكر هو توحيد موعد إيداع رواتب الضمان للمستفيدين القدامى والجُدد، وفيما يلي نتعرف على التفاصيل كاملةً بشأن زيادة المعاشات، وشروط التسجيل.

زيادة معاشات الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية بأنه تم اعتماد قيمة 20% زيادة للفرد العائل، وإدراج 96% زيادة للعائل، وذلك لأن النظام الجديد أخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد من قيمة الدخل، وأبانت الوزارة أنه يمكن الاستقلال للفرد العامل عن الأسرة، وأفادت الوزارة أن معايير الأهلية سوف يتم تطبيقها على المسجلين الجُدد بشرط عدم مرور مدة 9 شهور على وقت التسجيل بالنظام الجديد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

إن الضمان الاجتماعي يمثل برنامج تم إطلاقه من خلال وزارة الموارد البشرية في المملكة لتقديم دعم نقدي إلى أصحاب الدخل المنخفض وكذلك كل المواطنين المحتاجين إلى مساعدة مالية ونقدية بشكل مستمر ودائم لتحسين مستوى معيشتهم، ويتم تقديم الأموال إلى المستفيدين من مصادر مختلفة منها التبرعات والزكاة بالإضافة إلى الإعانات المقدمة عبر خزينة الدولة، وكل شهر يتم تقديم رواتب المستحقين في موعد محدد تم الإعلان عنه في السابق من قبل الوزارة وسوف يكون كذلك للشهر الحالي وهو 1 سبتمبر 2022، وهذا لأن هناك شائعات كثيرة ذكرت أن الصرف سوف يتم تأجيله لشهر الحالي.

شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي

لقد تم اختيار مجموعة من الفئات من المواطنين التي سوف يتم تقديم معاش الضمان إليهم، وحتى تتمكن من ذلك قدمت بعض الشروط التي تحصر المستفيدين وهي كالتالي: