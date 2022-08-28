«الموارد البشرية»: تُعلن زيادة معاش الضمان المطور للعائل %20 والتابع %96 رسميًا
أعلنت وزارة الموارد لبشرية زيادة معاش الضمان المطور بقيمة 20% للعائل بينما التابع بقيمة 96% وتلك الزيادة تنزل لمستفيدي الضمان الجديد ممن تمكنوا من النقل إلى النظام المدرج من قِبل وزارة الموارد البشرية والتي أطلقت عليه مُسمى المطور، وجديرًا بالذكر هو توحيد موعد إيداع رواتب الضمان للمستفيدين القدامى والجُدد، وفيما يلي نتعرف على التفاصيل كاملةً بشأن زيادة المعاشات، وشروط التسجيل.
زيادة معاشات الضمان المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية بأنه تم اعتماد قيمة 20% زيادة للفرد العائل، وإدراج 96% زيادة للعائل، وذلك لأن النظام الجديد أخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد من قيمة الدخل، وأبانت الوزارة أنه يمكن الاستقلال للفرد العامل عن الأسرة، وأفادت الوزارة أن معايير الأهلية سوف يتم تطبيقها على المسجلين الجُدد بشرط عدم مرور مدة 9 شهور على وقت التسجيل بالنظام الجديد.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور
إن الضمان الاجتماعي يمثل برنامج تم إطلاقه من خلال وزارة الموارد البشرية في المملكة لتقديم دعم نقدي إلى أصحاب الدخل المنخفض وكذلك كل المواطنين المحتاجين إلى مساعدة مالية ونقدية بشكل مستمر ودائم لتحسين مستوى معيشتهم، ويتم تقديم الأموال إلى المستفيدين من مصادر مختلفة منها التبرعات والزكاة بالإضافة إلى الإعانات المقدمة عبر خزينة الدولة، وكل شهر يتم تقديم رواتب المستحقين في موعد محدد تم الإعلان عنه في السابق من قبل الوزارة وسوف يكون كذلك للشهر الحالي وهو 1 سبتمبر 2022، وهذا لأن هناك شائعات كثيرة ذكرت أن الصرف سوف يتم تأجيله لشهر الحالي.
شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي
لقد تم اختيار مجموعة من الفئات من المواطنين التي سوف يتم تقديم معاش الضمان إليهم، وحتى تتمكن من ذلك قدمت بعض الشروط التي تحصر المستفيدين وهي كالتالي:
- المتقدم سعودي الجنسية كما يجب أن يكون مقيم دائماً بأراضي المملكة.
- يمتلك الأوراق المطلوبة والمصدقة للتقديم.
- توفير إثبات بعدم حيازة أو امتلاك أي أرض أو عقار أو دخل شهري كبير.
- الدخل الشهري يجب أن يكون أقل من الدخل المستحق المقدم من خلال الضمان.
- اتباع متطلبات الوزارة بدقة والتي تتعلق باستكمال تطعيمات الأطفال الأساسية ولقاح كورونا وتعليم الأبناء.
- لا يجب أن يكون المتقدم متواجد داخل أي مركز إيواء يتم مراعاته من خلال الحكومة أو الدولة عموماً.
الموارد البشرية تنظر في دخل العايل والتابعين له ممن لهم دخل..لكن لاتنظر الى ماينفق العايل من تسديد قروض وديون وكهربا وماء وغلا وانترنت ومصاريف للمعالين!!!! لابد ان توخذ هذه الظروف في الحسبان عند احتساب دخل الاسره..
مثال:شخص متقاعد..راتبه 10الاف ويعول ٣ اسره عددهم 11شخص..ومتزوج معلمه راتبها 10الاف
المعلمعه عليها قروض وديون بسبب الصرفيه على اهلها واخوانها العاطلين يعني الزوج مايستفيد من راتبها..وعند احتساب الضمان المطور يقولون دخل الاسره 20الف..
لكن لو قسمنا ال 20الف
علي 11شخص وعلى النفقات المذكوره من قروض وديون والتزامات ضروريه من ماء كهرباء وانترنت. وطعام للثلاث الاسر..هل نحرم من الضمان ام نستحقه..