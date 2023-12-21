زيادة الرواتب في السعودية 6% بحلول 2024 وفقاً لتوقعات Cooper Fitch العالمية

توقعت شركة التوظيف العالمية “Cooper Fitch” أن ترتفع الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة 6% في عام 2024. وقد استندت الشركة في تقديراتها إلى تحليل عدة أرقام واتجاهات في سوق التوظيف العالمي، وقد كشف استطلاع أجرته شركة “Cooper Fitch” أن حوالى 79% من المؤسسات التي شَمِلَها الاستطلاع تعتزم منح مكافآت سنوية، وتنوي غالبيتها دفع راتب شهر واحد، ومن المتوقع أن تستفيد المجالات مثل الاستشارات والخدمات المالية وإدارة الاستثمار والعقارات والاتصالات، من رواتب أساسية تصل إلى ستة أشهر، ويُعد هذا الارتفاع في الرواتب أخبارًا جيدة للاقتصاد السعودي، حيث سيؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد وتحسن مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية.

العوامل المؤثرة في زيادة الرواتب

هناك عدة عوامل مؤثرة في زيادة الرواتب في المملكة العربية السعودية، منها:

النمو الاقتصادي: يشهد الاقتصاد السعودي نموًا مطردًا، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.7% في عام 2024، هذا النمو يخلق فرصًا اقتصادية جديدة، ويؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة.

التحول الاقتصادي: تقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، بهدف تنويع الاقتصاد وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص، هذه الإصلاحات تخلق فرصًا جديدة للشركات، وتؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة.

البطالة: انخفضت معدلات البطالة في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 6.5% في عام 2023، هذا الانخفاض في معدلات البطالة يجعل الشركات أكثر عرضة لرفع الرواتب لتنافس على العمالة الماهرة.

التأثيرات المتوقعة لزيادة الرواتب

من المتوقع أن يكون لزيادة الرواتب في المملكة العربية السعودية في القطاع الخاص عدة تأثيرات، منها:

زيادة القدرة الشرائية للأفراد: ستؤدي زيادة الرواتب إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.

تحسن مستوى المعيشة: ستؤدي زيادة الرواتب إلى تحسن مستوى المعيشة للأفراد، مما سيؤدي إلى زيادة الرضا العام عن الحياة.

زيادة الإنتاجية: ستؤدي زيادة الرواتب إلى زيادة الإنتاجية للأفراد، مما سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية زيادة في الرواتب في القطاع الخاص في عام 2024، هذه الزيادة ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي، وستؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد، وتحسن مستوى المعيشة، وزيادة الإنتاجية.