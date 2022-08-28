“الموارد البشرية” زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444 – 2022 لتلك الفئات… تعرف عليها

في الآونة الأخيرة طالما نجد أن “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية دائماً ما تسعى إلى توضيح العديد من الأمور المُتعلقة بـ”الضمان المطور”، وجدير بالذكر أنه تم ذكر بعض العوامل التي جعلت من الضمان الجديد أفضل من الضمان القديم، ولذلك نجد أن هُناك العديد من التساؤلات حول هذا الأمر من قِبل مُستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية، وضمن تلك التساؤلات هو “ما هو الجديد في معاش الضمان الاجتماعي اليوم”، وعبر تقريرنا التالي سوف نُسلط الضوء على خبر “زيادة معاش الضمان الاجتماعي 1444 – 2022 في السعودية لتلك الفئات… تعرف عليها.

“الموارد البشرية” الضمان المطور زاد لتلك الفئات

بحلول يوم السبت 27 أغسطس 2022 مـ المُوافق 30 محرم 1444 هـ قامت “وزارة الموارد البشرية” بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن العديد من الأمور التي يتميز بها الضمان المطور عن الضمان السابق “القديم”، وضمن تلك المميزات التي صرحت عنها “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” هي الآتي:

زيادة معاش الضمان المطور “الجديد” وارتفاع قيمته.

إضافة زيادة المعاش الضماني للعائل بنسبة 20%.

إضافة زيادة معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور للتابعين بنسبة 96%.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444

من جانبها أيضاً أوضحت “وزارة الموارد البشرية” أن استحقاق الضمان الاجتماعي لم يعد مُقتصراً على حيثيات المُستفيدين في الضمان المطور، ولكن الأمر مُتعلق بالمجموع الكامل لدخل الأسرة، فإذا لم يصل دخل الأسرة إلى “الحد المانع للضمان” فهي من الأسر المُستحقة لصرف الضمان الاجتماعي، وعبر الجدول التالي سوف نُوضح لكم سلم رواتب الضمان المطور لشهر صفر 1444:

عدد الأفراد الاستحقاق الشهري الحد الشهري المانع للمعاش 1 1,000 ريال 2,001 ريال 2 1,285 ريال 2,570 ريال 3 1,570 ريال 3,140 ريال 4 1,855 ريال 3,710 ريال 5 2,140 ريال 4,280 ريال 6 2,420 ريال 4,840 ريال 7 2,710 ريال 5,420 ريال 8 3,000 ريال 6,000 ريال 9 3,280 ريال 6,560 ريال 10 3,560 ريال 7,120 ريال

حقيقة تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور 1444 – 2022

وعلى هذا السياق أيضاً أعلنت “الموارد البشرية” عن إتاحة الفُرصة للاستفادة من تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور “الجديد”، وذلك لمُستفيدي الضمان الاجتماعي القديم، وذُكر أن فترة التسجيل سوف تستمر حتى يوم 5/4/1444 هـ المُوافق يوم 30/10/2022 مـ، وتم توضيح الأمر أيضاً بأنه لم يتم إيقاف أو نقص معاش الضمان الاجتماعي لأي من المُستفيدين خلال فترة التسجيل أو الانتقال من الضمان القديم إلى الضمان المطور.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022 – 1444

يُمكن لكافة المُواطنين الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي التسجيل في الضمان المطور بطريقة إلكترونية تماماً، وذلك من خلال اتباع الخطوات القلائل التي سوف نقوم بذكرها أدناه، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

في بادئ الأمور سوف يتم التوجه إلى المِنصة الرسمية لـ”بوابة الدعم والحماية الاجتماعية“.

الخطوة التالية وهي التي تتعلق بتسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات المطلوبة التي تتمثل في:

اسم المُستخدم. الهوية الوطنية. تاريخ الميلاد “هجري”. رقم الجوال.

يتبع ذلك القيام بإدراج “كود التحقق” المرئي في حقله المُخصص لذلك، وهو الكود الذي تم استلامه عبر الرسائل النصية SMS على الجوال.

الخطوة التالية وهي القيام بإدراج كافة المُستندات المطلوبة.

في الأخير يقوم المُستخدم بالنقر على أيقونة “إرسال الطلب” وسوف يتم مُراجعة حالة الطلب والرد في أقرب وقت.

خطوات الاستعلام عن الضمان المطور 1444

بإمكان كافة المُستفيدين من المعاش الضمان في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور بشكل إلكتروني عبر بضع خطوات، وهي كالآتي:

سوف يتم في بادئ الأمر الدخول إلى مِنصة “الموارد البشرية” الإلكترونية.

يتبع ذلك القيام بالتوجه إلى “قائمة الخدمات” بالصفحة الرئيسية.

الخطوة التالية وهي القيام بالنقر على تبويب “الاستعلام عن معاشات الضمان المطور”.

في تلك الخطوة يُراعى كتابة البيانات المطلوبة في حُقولها المُخصصة لذلك.

سوف يتم الآن اختيار “الدفعة”، ومن ثَم القيام بالنقر على تبويب “استعلام”.

في الأخير سوف يُلاحظ انبثاق نافذة بها كافة المعلومات عن صرف المعاش المطور للدفعة الحالية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444

من جانبها أعلنت “الموارد البشرية” أنه تم تحديد موعد نزول الضمان الاجتماعي بـ”اليوم الأول” من الشهر الميلادي، ونوهت أيضاً بأنه سوف يتم تأجيل موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور يوماً أو تقديمه يوماً إذا صادف يوم الصرف “عُطلة رسمية”، وللحديث عن موعد نزول الضمان المطور لشهر صفر سوف يكون يوم 1 سبتمبر 2022 مـ المُوافق 5 صفر 1444 هـ.