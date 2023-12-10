زوّروا الجوازات.. ضبط مسافرَين لمحاولتهما دخول المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز بشكل غير مشروع

تمكنت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من ضبط مسافرَين يحملان الجنسية الأفغانية قدما إلى السعودية بغرض الدخول إليها بشكل غير مشروع، حيث قاموا بتزوير جوازات السفر الخاصة بهما.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، وأضافت جوازات المطار أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وجاري عرضهما على جهة الاختصاص للتحقيق.