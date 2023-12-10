أخبار السعودية

زوّروا الجوازات.. ضبط مسافرَين لمحاولتهما دخول المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز بشكل غير مشروع

أحمد مراد

تمكنت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من ضبط مسافرَين يحملان الجنسية الأفغانية قدما إلى السعودية بغرض الدخول إليها بشكل غير مشروع، حيث قاموا بتزوير جوازات السفر الخاصة بهما.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، وأضافت جوازات المطار أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وجاري عرضهما على جهة الاختصاص للتحقيق.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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