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زوجوه يعمل عقله.. شاب سعودي يثير غضب المواطنين بعد ارتداءه ملابس الباربي الوردية مع الزي السعودي في احتفالات اليوم الوطني

أسماء صبري

في موقف غريب وغير تقليدي واحتفاءً باليوم الوطني السعودي، قام شاب في عمر الزهور بارتداء الزي السعودي المعتاد مصحوباً بملابس الباربي الوردية في أحد شوارع العاصمة الرياض. أمام أعين المارة الذين عبروا بمشاعر متضاربة.

- صورة 1 - زوجوه يعمل عقله.. شاب سعودي يثير غضب المواطنين بعد ارتداءه ملابس الباربي الوردية مع الزي السعودي في احتفالات اليوم الوطني

مواطن سعودي في احتفالات اليوم الوطني - مصدر الصورة: تيك توك.

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حاول الشاب السعودي بفكرته هذه إبراز فكرة مزج التقاليد مع الثقافات المعاصرة، باعتبار فيلم باربي من أنجح الأفلام السينمائية انتاجا هذه السنة.

تسبب ظهوره اللافت في تجمهر العديد من الأشخاص حوله، حيث أطلق بعضهم تعليقات إيجابية عن الإبداع والجرأة في تقديم الفكرة، بينما اعتبر البعض الآخر الأمر استفزازا وظهوراً غير مناسب لهذا اليوم التاريخي. ومع ذلك، فقد أثار الحدث الكثير من الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعية، حيث أصبحت صور الشاب وهو يقلد شخصية الباربي موضوعًا للنقاش العام.

في هذا السياق، فقد أشار البعض إلى أن الشاب قد حاول من خلال فكرته استعراض جوانب من الحرية الشخصية والتعبير عن الذات، متجاوزًا الأطر التقليدية التي يتم التعامل بها في المجتمع. ومع ذلك، تبقى الآراء متفاوتة حول ما إذا كان هذا الظهور يمثل استفزازًا أم جرأة في التعبير عن الذات أو بحثا عن الشهرة من خلال مخالفته للتقاليد والعادات.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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