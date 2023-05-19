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زوار يشاركون في حياكة “كسوة الكعبة” داخل معرض الكعبة الشريفة

نجلاء الحسيني

أقامت رئاسة شؤون المعارض بالمسجد الحرام، بالاشتراك مع رئاسة شؤون المعارض في المسجد النبوي الشريف، معرض كسوة الكعبة الشريفة، في رحاب المسجد النبوي،  واحتوى المعرض على أدوات غسل الكعبة المشرفة، وأدوات التطييب، بالإضافة إلى قطعه من كسوة الكعبة الشريفة الأصلية، التي يعود تاريخها إلى ما يزيد عن 30 عاما، كما يعرض المعرض أفلاما خاصة وثائقية عن كسوة الكعبة، منها:

  • فيلم كسوة الكعبة.
  • مخطوطات باب الكعبة الشريفة.
  • بالإضافة إلى معلومات عن الأساطين، التي توجد في مسجد خير الأنام -صلى الله عليه وسلم-  المسجد النبوي الشريف.
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وعرض معرض الحرمين بعض الصور، التي تروى عن معالم الكعبة المشرفة، ومنها باب الكعبة والحجر الأسود، ومفتاح الكعبة الشريفة والركن اليماني، وصور من معالم الحرمين الشريفين.

وفي السياق ذاته أتاحت إدارة المعرض الفرصة للزوار، بالاطلاع على معالم كسوة الكعبة الشريفة، وتم التقاط الصور لهم بجوارها، كما أتاحت إدارة المعرض الفرصة للزوار بالمشاركة، في حياكة كسوة الكعبة المشرفة.

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نجلاء الحسيني

كاتبة روائية، وكاتبة محتوى متنوع، وأفتخر بوجودي في نجوم مصرية.

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تعليق 1
  1. اكرم محمداحمد يقول

    اريد شغل في موسم الحج المهنه سائق خاص السكن مكه

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