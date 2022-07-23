زواج امل احمد وطارق.. حكاية الزفاف الذي أشعل منصات التواصل

زواج امل احمد وطارق، شغل بال الكثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو زفاف الثنائي الذي حمل مجموعة مختلفة من التفاصيل، حيث شاركت أمل أحمد شاركت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل أحمد، متابعيها، تفاصيل حفل زفافها على زوجها التيك توكر الشهير طارق بن فهد، وذلك عن طريق حسابها في تطبيق سناب شات، كما أن مشهورة التيك توك أمل أحمد نشرت في مجموعة فيديوهات متتالية كافة تفاصيل حفل الزفاف، حيث بدأتها بفيديوهات خاصة باستعداداتها لتحضير نفسها إلى إقامة حفل زواجها.

زواج امل احمد وطارق

زواج امل احمد وطارق كان ضمن العناوين الأكثر بحثًا داخل المملكة العربية السعودية، لما للثنائي من شهرة واسعة، بالإضافة إلى أن “التيك توكر” المشهورة نشرت فيديو لها أثناء وضعها للماكياج، وتبعته بفيديو نزولها إلى القاعة، بجانب بداية الحفل باستقبالها رفقة زوجها في “الزفة”، أنها وثقت تفاصيل الاستعدادات التي تمت داخل مكان إقامة الزفاف، ونشرتها أيضا في فيديو اختصرت خلاله كافة أوقاتها العاطفية مع زوجها طارق بن فهد، وبثت كافة الفيديوهات السالف ذكرها عبر حسابها في تطبيق سناب شات، ثم استعرضت أداءها رفقة زوجها في رقصة سلو، بالإضافة إلى فقرة لعازفة كمان.

تفاصيل زواج امل احمد وطارق

زواج امل احمد وطارق، حمل مجموعة من الرسائل حيث وجهت العروس بعد أن وثقت مقطع فيديو، رسالة غير مباشرة، في إشارة لتكيد شخص ما بيديها مع أغنية “الحركة دي”، الجديدة للفنان أحمد حلمي، لكنها لم تعلن أو تكتب أي شيء عن ما قصدته من هذه الرسالة، وما إذا كانت تعبر عن انتصار علاقتها بطارق بن فهد بالزواج، أم كانت تقصد أحد الأشخاص بها، لذا فقد تفاعل عدد من المتابعين مع الفيديوهات التي نشرتها حيث هنأهما البعض، وانتقدهما البعض الآخر.

انتقادات لزفاف امل احمد وطارق

زواج امل احمد وطارق حمل مجموعة من التهنئات، حيث قالت إحدى المغردات: “يفوزون أمل وطارق بأجمل عروسين وأجمل كابلز بـ2022 تبارك الله، الله يوفقهم ويسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة ويبارك لهم، يارب زواج الدهر كله، أجمل عروسة مشاءالله يا أمل (احبببكك) أطيب قلب”، أخرى تحت اسم مها: والله أنو زواجهم يجنن مرة حلو وبسيط، الله يوفقهم ويحفظهم، ولا فيه تكلف، وقالت أخرى: ما أحب أتعمق كثير بس اليوم بالذات حبييييت زواج المشاهير بسبب أمل وطارق واضح الحُب الله يتمم فرحتهم بخير، بينما انتقدت إحدى المتابعات ما حدث واسمها رهف قائلة: كان عادي جدا زواج أمل وطارق، وشكلها كان فيه شي غلط في الفستان والميكب، أتمنى طارق يرجع الكمامة، ويارب يعتزلون الشهرة، ماتحملناهم وهم حبايب فماذا عنهم وهم متزوجين”.

من هي أمل أحمد

يذكر أن السعودية أمل أحمد، خطفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة بسبب مقاطع الفيديو والصور لحفل زفافها، رغم البساطة من مواطنها طارق بن فهد، حيث سادت فقراته، وقد اشتهرت منذ حوالي 5 سنوات بسبب تحويل شغفها في التصوير الفوتوغرافي واحترفت ذلك المجال، وبدأت عملها في مجال التصوير الفوتوغرافي بشكل احترافي بتوثيق مناسبات أقاربها، لكنها تمكنت من أن تتحول من مصورات المملكة المعروفات.