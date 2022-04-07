زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية مع مجموعة من “المزايا” بـ الإضافة إلى “التكلفة” وأخيراً أهم “المراكز والعيادات”
زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية تنال قدرا كبيرا من الاهتمام سواء من قبل الرجال أو النساء، والسبب أن ظهور الشخص من دون شعر أمر محرج لدى العديد من الناس، والظهور بشكل مقبول أمام الآخرين يؤدي إلى تعزيز ثقتهم في بنفسهم، ولكن لا يستطيع الجميع تحمل تكلفة زراعة الشعر، بسبب المبالغ الكبيرة التي تتطلبها العملية ومن هنا جاءت فكرة زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية، والشعب السعودي من الشعوب الذين يهتمون بمظهرهم الخارجي، وينفقون مزيداً من المال من أجل تعزيز الصورة النبطية عن الشعب السعودي، الذي يهتم بمظهره وجماله جنبا إلى جنب مع الوافدين العرب المهتمين بالموضوع، الأمر الذي أدى إلى ازدهار وتقدم زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية.
مزايا زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية
- هناك العديد من عروض زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية.
- وجود العديد من الأطباء الأجانب والعرب المؤهلين تأهيلا عاليا في تخصص زراعة الشعر.
- توفر الفنادق التي تناسب جميع الأذواق والفئات من حيث الخدمة والسعر من أجل الإقامة.
- سهولة البحث والانتقال بين كافة المدن السعودية.
- لا داعي الوجود مترجمين وذلك بسبب سهولة التعامل ومعرفة اللغة.
- انتشار العيادات والمراكز الطبية التي تجري عملية زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية.
- اغتنام فرصة السياحة العلاجية والقيام بالسياحة الدينية.
تكلفة زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية
تُعد عمليات زراعة الشعر ذات التكلفة العالية عائقاً وحجر عثرة في طريق الكثيرين ممن يرغبون في إجراء مثل هكذا عمليات، وذلك كون العمليات في دول أخرى مثل تركيا ومصر تكون أرخص من السعودية، لذلك قامت العديد من المراكز الطبية الى طرح فكرة زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية، وتتم عن طريق دفع جزء من المبلغ وتنظيم المبلغ الباقي على شكل أقساط مريحة ومناسبة للجميع، وعمومًا تقدر تكلفة زراعة الشعر في السعودية ما بين 10,000 و30,000 ريال سعودي.
أفضل مراكز زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية
- المجمع الأمريكي البريطاني الجراحي.
- مركز أبولو.
- مركز الأطباء المحترفون.
- مركز ميدكس الطبي.
- عيادات الدكتور احمد هاشم.
- عيادات الرياض
- مجمع أدم.
- مركز آرينا ميد.
- مركز كير الطبي.
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