زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية مع مجموعة من “المزايا” بـ الإضافة إلى “التكلفة” وأخيراً أهم “المراكز والعيادات”

تكلفة زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية

تُعد عمليات زراعة الشعر ذات التكلفة العالية عائقاً وحجر عثرة في طريق الكثيرين ممن يرغبون في إجراء مثل هكذا عمليات، وذلك كون العمليات في دول أخرى مثل تركيا ومصر تكون أرخص من السعودية، لذلك قامت العديد من المراكز الطبية الى طرح فكرة زراعة الشعر بالتقسيط في السعودية، وتتم عن طريق دفع جزء من المبلغ وتنظيم المبلغ الباقي على شكل أقساط مريحة ومناسبة للجميع، وعمومًا تقدر تكلفة زراعة الشعر في السعودية ما بين 10,000 و30,000 ريال سعودي.