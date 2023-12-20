“زاتكا” توجه رسالة عاجلة لتلك المنشآت بشأن ضريبة القيمة المضافة

وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” رسالة هامة وعاجلة إلى جميع المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز نسبة توريداتها السنوية مع السلع والخدمات بقيمة أربعون مليون ريال سعودي، إلى ضرورة تقديم إقراراته الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي في موعد أقصاه مع نهاية الشهر الجاري 31 ديسمبر 2023.

مبنى الزكاة والضريبة والجمارك - مصدر الصورة: الموقع الرسمي لها

آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

دعت الهيئة جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تنطبق عليها الشروط، تقديم جميع الإقرارات الخاصة بها قبل نهاية السنة المالية الحالية في 31 ديسمبر، كما ناشدت الهيئة تلك المنشآت على ضرورة المسارعة في تقديم إقراراها الضريبية عبر الموقع الرسمي من خلال الدخول على الرابط التالي (zatca.gov.sa).

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” على ضرورة المسارعة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكترونية، أو السداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، حرصاً منها على عدم تطبيق أي غرامة مالية نتيجة التأخير في تقديم الإقرار في المدة المحددة بواقع 5% من المبلغ كحد أدنى، و25% كحد أقصى من المبلغ قيمة الضريبة التي يتعين على المستخدم دفعها والإقرار بها.

وناشدت الهيئة جميع المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن تلك الضريبة الهامة وهى الضريبة القيمة المضافة، التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال وهو (19993)، والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال الدخول عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “إكس” (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية الموجود بموقع الهيئة (zatca.gov.sa​).

والجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة تُعد واحدة من الأنظمة الضريبة السارية بالمملكة العربية السعودية، حيث تُعد ضريبة غير مباشرة وتُفرض على جميع السلع والخدمات التي تم تقديمها في المملكة سواء شراؤها أو بيعها من قبل المنشآت مع وجود بعض الاستثناءات التي أشارت لها الهيئة في وقت سابق.

تحرص هيئة الزكاة والجمارك خلال هذه الفترة على طرح العديد من الرسائل لجميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل إعلام المستفيدين بالعديد من التعليمات والقوانين التي أعلنت عنها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، وذلك منعاً للوقع تحت طائلة القانون وتحصيل غرامات مالية نتيجة التأخير.

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#الزكاة_والضريبة_والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر الماضي قبل نهاية يوم 31 ديسمبر 2023م.

🔗| https://t.co/bK0dP5clQO #زاتكا pic.twitter.com/vzM6GumSvI — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 20, 2023

وهنا يجب على الجميع الاستفادة من تلك التعليمات ومتابعة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد من أجل التعرف على كل جديد، والحصول على المعلومات والاستفسارات الهامة منها.