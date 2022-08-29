رَقَم الضمان الاجتماعي 1444 شروط استحقاق برنامج الدعم الشهري المطور 2023

يعد رَقَم الضمان الاجتماعي من الخِدْمَات الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية “صوتك مسموع” ببرنامَج الدعم الشهري المطور، الذي يعد من أهم البرامج التي تقدمها الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بالسعودية، حيث يتم تقديم دعم الضمان بناء على عدة شروط لابد من توافرها في الشخص، ومن الجدير بالذكر أن الرَّقَم الموحد يسهل علي المواطن التواصل مع جهات العمل الوزارية، وحتي يتمكن المستفيد من الاستعلام والاستفسار عن الدعم، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رَقَم الاتصال بالبرنامج.

رَقَم الضمان الاجتماعي 1444

الرَّقَم الموحد للضمان الاجتماعي الذي يمكن الاتصال به من داخل أي مكان بالسعودية كالتالي:

لتقديم أي شكوي أو الاستعلام عن موعد صرف الرواتب للضمان الاجتماعي يستطيع المواطن الاتصال علي 19911 حيث يسرت وزارد الموارد البشرية بالسعودية هذا الرَّقَم تسهيلًا على المواطنين حول الاستعلام عن أي استفسار يخص برنامَج الضمان الاجتماعي، كما يمكنك بواسطته الاستعلام عن شروط التقديم ببرنامج الضمان الاجتماعي كما أنه يوجد رَقَم للدعم الفني وهو 8001222777.

شروط برنامَج الضمان الاجتماعي المطور

ونوضح لكم أهم الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم لبرنامج الضمان الاجتماعي التي يتم القبول على أساسها، وهي كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية، يقيم داخل حدود المملكة العربية السُّعُودية.

كذلك يجب أن يكون عمره لا يقل عن 25 سنة.

كما أنه من الضروري عدم امتلاكه أي عَقَار باسمه أو باسم أفراد أسرته.

ثم أن دخل الفرد من الضروري أن يكون منخفض، لا يكفي لسد المعيشة وتلبية احتياجات أسرته الضرورية.