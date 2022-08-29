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رَقَم الضمان الاجتماعي 1444 شروط استحقاق برنامج الدعم الشهري المطور 2023

أمل ناجي

يعد رَقَم الضمان الاجتماعي من الخِدْمَات الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية “صوتك مسموع” ببرنامَج الدعم الشهري المطور، الذي يعد من أهم البرامج التي تقدمها الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بالسعودية، حيث يتم تقديم دعم الضمان بناء على عدة شروط لابد من توافرها في الشخص، ومن الجدير بالذكر أن الرَّقَم الموحد يسهل علي المواطن التواصل مع جهات العمل الوزارية، وحتي يتمكن المستفيد من الاستعلام والاستفسار عن الدعم، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رَقَم الاتصال بالبرنامج.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور

رَقَم الضمان الاجتماعي 1444

وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجاري 1444 هجريًا

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

الرَّقَم الموحد للضمان الاجتماعي الذي يمكن الاتصال به من داخل أي مكان بالسعودية كالتالي:

الضمان الاجتماعي

لتقديم أي شكوي أو الاستعلام عن موعد صرف الرواتب للضمان الاجتماعي يستطيع المواطن الاتصال علي 19911 حيث يسرت وزارد الموارد البشرية بالسعودية هذا الرَّقَم تسهيلًا على المواطنين حول الاستعلام عن أي استفسار يخص برنامَج الضمان الاجتماعي، كما يمكنك بواسطته الاستعلام عن شروط التقديم ببرنامج الضمان الاجتماعي كما أنه يوجد رَقَم للدعم الفني وهو 8001222777.

الرقم الموحد للضمان

شروط برنامَج الضمان الاجتماعي المطور

ونوضح لكم أهم الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم لبرنامج الضمان الاجتماعي التي يتم القبول على أساسها، وهي كالتالي:

الرقم الموحد للضمان

  • أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية، يقيم داخل حدود المملكة العربية السُّعُودية.
  • كذلك يجب أن يكون عمره لا يقل عن 25 سنة.
  • كما أنه من الضروري عدم امتلاكه أي عَقَار باسمه أو باسم أفراد أسرته.

الرقم الموحد للضمان

  • ثم أن دخل الفرد من الضروري أن يكون منخفض، لا يكفي لسد المعيشة وتلبية احتياجات أسرته الضرورية.

  • في حالة حدوث أي تغير اجتماعي بحالة الشخص المتقدم للضمان الاجتماعي من زيادة عدد الأطفال، أو إذا كان أعزب وتزوج يقوم بتعديل بياناته فورًا عبر رابط برنامَج الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.s.
أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية


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