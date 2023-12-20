ريناد الحسين.. مخترعة سعودية تحصد جائزة المركز الأول في مسابقة ICAN في المجال الطبي

حصدت ريناد الحسين، نابغة سعودية، ومخترعة، جائزة أفضل مخترعة في العالم لعام 2023 في المجال الطبي، وذلك أثناء مشاركتها في المسابقة العالمية للاختراع والابتكار ICAN، والتي تنظمها جمعية تورنتو الدولية للابتكار والمهارات المتقدمة (TISIAS) في كندا.

وشرحت ريناد أثناء لقائها مع قناة الإخبارية السعودية، أنها نجحت في ابتكار يخدم فئة ذوي القدرات الخاصة من الصم أثناء قيادة السيارة، بالإضافة إلى اختراع آخر يفيد أصحاب المناطق المعرضة للزلازل باستمرار.

وشاركت ريناد أيضا في المسابقة الدولية للاختراعات التي تقام في دولة كوريا «korea international women’s invention Exposition».

وقالت ريناد “من خلال مشاركتي في هاتين المسابقتين حصلت على جائزة أفضل امرأة مخترعة على مستوى العالم لعام 2023 في مسابقة ICAN المقامة في كندا، وأيضا حصلت على الميدالية الذهبية، وعلى جائزة خاصة كندية من تورنتو انترناشونال سوسايت اوف انيفيشن، وأيضا حصلت على الميدالية الذهبية والفضية المقامة في كوريا”.