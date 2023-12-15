أخبار السعودية

رياح شديدة تضرب منطقة المدينة المنورة.. “تحذير عاجل من المخاطر”

أسامة محمد

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، من تأثير رياح شديدة في منطقة المدينة المنورة، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى (50-59 كم) في الساعة وتسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

رياح شديدة تضرب منطقة المدينة المنورة.. "تحذير عاجل من المخاطر"

رياح شديدة - مصدر الصورة: CNN

كما أشار المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وبعض مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف أنه قد يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائمًا في أجزاء من “جازان” و “عسير”، مع احتمال تساقط الأمطار الرعدية، كما أوضح المركز أن يمكن أن يتشكل الضباب في بعض المناطق الجبلية في مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أسامة محمد
أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل