رياح شديدة تضرب منطقة المدينة المنورة.. “تحذير عاجل من المخاطر”

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، من تأثير رياح شديدة في منطقة المدينة المنورة، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى (50-59 كم) في الساعة وتسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

رياح شديدة - مصدر الصورة: CNN

كما أشار المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وبعض مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف أنه قد يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائمًا في أجزاء من “جازان” و “عسير”، مع احتمال تساقط الأمطار الرعدية، كما أوضح المركز أن يمكن أن يتشكل الضباب في بعض المناطق الجبلية في مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.