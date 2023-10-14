كشف مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” أمس الجمعة بأن المملكة العربية السعودية ترجئ الخطط المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل، مما يشير مسارعة الحكومة في السعودية إلى إعادة التفكير في أوليات سياسة المملكة الخارجية في ظل تصاعد الحرب بين جيش الاحتلال وحركة المقاومة في فلسطين.

رويتز: السعودية تعتزم تجميد خططها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

وكشفت المصادر لوكالة “رويترز” إنه سيكون هناك نية لتأجيل المحادثات المدعومة من أمريكا بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهي واحدة من الخطوات الرئيسية للسعودية تأمين ما تعده الثمرة الحقيقية المرجوة من اتفاق للدفاع مع الولايات المتحدة في الجانب المقابل.

وقال أحد المصادر للوكالة أن المحادثات لا يمكن استئنافها الآن، وإن قضية التنازلات الإسرائيلية للفلسطينين يتعين أن تكون ضرورة أكبر عند استئناف المباحثات، مما يشير إلي إن المملكة لم تنبذ الفكرة.

والجدير بالذكر بإن القيادتان السعودية والاسرائيلية كانت تتحركان بثبات نحو إتفاق من أجل إعادة تشكيل الشرق الأوسط، حتى قامت حركة المقاومة الفلسطينية بشن مجموعة من الهجمات على المستوطنات المحتلة من قبل إسرائيل.

السعودية ترفض تهجير سكان غزة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيان تؤكد فيه رفض المملكة العربية السعودية التام دعوات الجيش الاسرائيلي بشأن تهجير المواطنين العزل من منازلهم في غزة إلي جنوب وادي غزة لحماية أنفسهم.

وناشدت المملكة المجتمع الدولي بضرورة التدخل ووقف التصعيد العسكري الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي تجاه المواطنين في غزة وإدخال المساعدات إلى المواطنين في القطاع ورفع الحصار عنه.