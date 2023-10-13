رويترز: السعودية تجمد اتفاق التطبيع مع إسرائيل.. وتلجأ إلى إيران

ذكرت وكالة أنباء رويترز reuters، في تقرير موسع، مساء اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية، قامت بتجميد اتفاق التطبيع مع إسرائيل، بسبب العدوان الغاشم على قطاع غزة.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي بايدن - مصدر الصورة: رويترز

وقالت رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة إن الرياض جمدت بعض الخطط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتي كانت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت المصادر “السعودية تعيد التفكير جديا في أولويات سياستها الخارجية مع تصاعد الحرب والعنف بين إسرائيل وحركة حماس التي قامت بعملية طوفان الأقصى”.

يأتي ذلك وسط تصاعد العنف الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة، ومحاولة دفعهم للنزوح إلى الجنوب وسيناء، تمهيدا للاجتياح البري للقضاء على عناصر حماس.

وأوضحت رويترز “الصراع الحالي دفع المملكة العربية السعودية إلى التعامل مع إيران، حيث تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أول مكالمة هاتفية له من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي”.

وشدد المصدران إلى رويترز، أن الأحداث الحالية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ساهم في تأخير المحادثات بشأن التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل برعاية بايدن.

ونوهت المصادر المطلعة “المملكة العربية السعودية لن تبدأ محادثات التطبيع إلا عندما تقدم إسرائيل، بعض التنازلات إلى فلسطين”.

كما نشرت وكالة أنباء رويترز، تصريحات للمحلل السعودي عزيز الغشيان، حيث قال “التطبيع يعتبر بالفعل من المحرمات في العالم العربي”.

وذكر مسئول إيراني كبير لرويترز، أن المكالمة التي أجريت بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني، تسعى لدعم فلسطين ومنع انتشار الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن المكالمة استمرت لمدة 45 دقيقة.