رواتب القوات الخاصة للامن الدبلوماسي 1444هـ

يعد ذلك العمل في غاية الأهمية، كما يعمل الكثير من الأشخاص في وظائف” القوات خاصة بالأمن الدبلوماسي” وهؤلاء الأشخاص العاملين في تلك الوظائف يقومون بمهام خطرة تستحق راتبًا يتناسب معها بشكل كبير، كما أنهم لن يحصلوا على الراتب فحسب، بل انهم يحصلوا أيضًا على مكافئة بشكل سنوي، تقديرًا لمجهوداتهم حيث أن طبيعة عمل هذه الفئة هي حماية العديد من الشخصيات الهامة بالمملكة، مثل الوزراء، والدبلوماسيين، وحماية أيضًا الكثير من السفارات، والهيئات الحكومية.

سلم رواتب القوات الخاصة للامن الدبلوماسي

تختلف الرواتب الخاصة بهم وفقاً للوظيفة الخاصة بكل فرد منهم وهي كالتالي:

رتبة ضابط عسكري ملازم أمن دبلوماسي ملازم أول في الأمن الدبلوماسي نقيب في الأمن الدبلوماسي رائد في الأمن الدبلوماسي مقدم في الأمن الدبلوماسي عقيد في الأمن الدبلوماسي عميد في الأمن الدبلوماسي اللواء في الأمن الدبلوماسي الفئة 1 7590 (ريال سعودي) 8835 (ريال سعودي) 10600 (ريال سعودي) 13515 (ريـال) 14645 (ريال سعودي) 16520 (ريال) 18805 (ريـال) 21390 (ريـال) الصف 2 7970 (ريـال) 9275 (ريال) 11095 (ريال سعودي) 13780 (ريـال) 15115 (ريال) 17110 (ريال سعودي) [19455(ريالسعودي)[19455(SAR) 22120 (ريال سعودي) فئة 3 8350 (ريال سعودي) 9715 (ريال سعودي) 11590 (ريال) 14045 (ريال سعودي) 15585 (ريال) 17700 (ريال سعودي) 20105 (ريال سعودي) 23580 (ريـال) فئة 4 8730 (ريال سعودي) 10155 (ريال) 12085 (ريال سعودي) 14310 (ريال سعودي) 16055 (ريـال) 18290 (ريال سعودي) 20755 (ريـال) 23580 (ريـال) فئة 5 9110 (ريال سعودي) 10595 (ريال سعودي) 12580 (ريـال) 14575 (ريـال) 16525 (ريال سعودي) 18880 (ريال سعودي) 21405 (ريال) 24310 (ريـال) فئة 6 9490 (ريال سعودي) 11035 (ريال سعودي) 13075 (ريـال) 14840 (ريال سعودي) 16995 (ريال) 19470 (ريـال) 22055 (ريـال) 25040 (ريال سعودي) فئة 7 9870 (ريال) 11475 (ريال) 13570 (ريـال) 15105 (ريال سعودي) 17465 (ريال) 20060 (ريال سعودي) 22705 (ريال) 25770 (ريال) الصف الثامن 10250 (ريال سعودي) 11915 (ريـال) 13835 (ريال سعودي) 15370 (ريال) 17935 (ريال) 20650 (ريال سعودي) 23355 (ريال) 26500 (ريال سعودي) الصف 9 10630 (ريال سعودي) 12355 (ريال سعودي) 14100 (ريـال) 15635 (ريال) 18405 (ريـال) 21240 (ريال سعودي) 24005 (ريال سعودي) 27230 (ريال سعودي) الصف العاشر 11010 (ريال سعودي) 12795 (ريال سعودي) 14365 (ريـال) 15900 (ريال سعودي) 18875 (ريال سعودي) 21830 (ريال سعودي) 24655 (ريـال) 27960 (ريـال) فئة 11 11390 (ريال سعودي) 13235 (ريال سعودي) 14630 (ريال سعودي) 16165 (ريال) 19345 (ريال سعودي) 22420 (ريـال) 25305 (ريال سعودي) 28690 (ريال سعودي) الصف 12 11770 (ريـال) 13675 (ريال) 14895 (ريـال) 16430 (ريال سعودي) 19815 (ريـال) 23010 (ريال سعودي) 25955 (ريـال) – – فئة 13 12150 (ريال سعودي) 14115 (ريـال) 15160 (ريـال) 16695 (ريال) 20285 (ريـال) 23600 (ريال سعودي) – – – – فئة 14 12530 (ريال سعودي) 14555 (ريـال) 15425 (ريال سعودي) 16960 (ريـال) 20755 (ريـال) – – – – – – فئة 15 12910 (ريال سعودي) 14995 (ريـال) 15690 (ريـال) 17225 (ريال سعودي) – – – – – – – –

شروط الالتحاق بالأمن الدبلوماسي