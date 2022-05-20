موعد صرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر 1443 – 2022 العد التنازلي

الضمان الاجتماعي المطور يُعد من أهم المُبادرات التي حرصت الحكومة بالمملكة العربية السعودية على تقديمه للمُواطنين المُستحقين لهذا الدعم، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” تلك المُبادرة لسد الحاجات الأساسية لذوي الدخل المحدود، ولذلك يتساءل العديد من المُواطنين عن موعد صرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر، وفيما يلي سوف نُوضح لكم كيفية الاستعلام عن تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443.

موعد صرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر 1443

تم الإعلان من قِبل “وزارة الموارد البشرية” عن موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد لهذا الشهر، فإذا كنتم تتساءلون “كم باقي على رواتب الضمان” فسوف تبدأ الوزارة في إيداع الدعم في حسابات المُستفيدين من يوم الأحد بتاريخ 22 مايو 2022 مـ المُوافق 21 شوال 1443 هـ، وذلك بحسب ما جاء من قِبل “سفير الضمان الاجتماعي” عبر المِنصة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة Twitter.

العد التنازلي لصرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر 1443 – 2022

العديد من مُستفيدي الضمان الاجتماعي المطور “الجديد” من مُواطني المملكة العربية السعودية، يتساءلون عن “موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو”، وذلك بعد أن تم إعلان “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” أن هذا الدعم هو في الأساس يستهدف الفِئات المُستحقة من ذوي الدخل المحدود، وفيما يلي سوف نُوضح لكم العد التنازلي لموعد صرف رواتب الضمان الجديد:

|تحديث يومي| ” يتبقى على موعد صرف رواتب الضمان لهذ الشهر 2 يوم وساعات قليلة”

موعد صرف رواتب الضمان لشهر مايو “القديم”

وبعد أن تطرقنا للحديث عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور، سوف نُوضح لكم أيضاً متى ينزل راتب الضمان القديم، حيث تبدأ الوزارة في إيداع الدعم في حسابات المُواطنين المُستحقين لدعم الضمان يوم الاثنين 30 مايو 2022 المُوافق 29 شوال 1443 هـ.

الفئات المُستفيدة من الضمان الاجتماعي الجديد

من جانبها أيضاً أوضحت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية أن هُناك فِئات مُستهدفة للاستفادة من هذا الدعم الذي يتم تقديمه من قِبل الحكومة بالمملكة، ووفقاً لما ورد في البيان الصادر من قِبل خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، فإن تلك الفئات هي:

المُواطنين الذين تخطوا سن الشيخوخة.

السيدات الأرامل المُرافقات للأيتام.

الأسرة التي تعول شخص من مُدمن على تعاطي المُخدرات.

الأسرة التي لديها غائب أو مفقود.

السيدات المُطلقات العائلة للأبناء.

الأيتام الذين توفي آباؤهم.

اليتيمات اللاتي توفي آبائهن.

اليتيم مجهول أي من الأبوين أو كلاهما.

اليتيمة مجهولة أي من الأبوين أو كلاهما.

خطوات الاستعلام عن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يُمكن لجميع الفئات التي ثبت أحقيتهم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد 1443 – 2022 الاستعلام عن المُساعدات المالية التي يتم تقديمها من قِبل “وزارة التنمية الاجتماعية” عبر التوجه إلى مِنصة “وزارة الموارد البشرية” ومن ثَم اتباع الآتي: