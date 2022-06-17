سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات 1443 في السعودية
من قِبل “وزارة الدفاع” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات 1443، وذلك حيث كان هُناك تساؤلات عِدة ترتبط بهذا الأمر وأهمها “كم راتب جندي في الحرس الوطني”، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع التصريح بالعديد من التعديلات التي تم إجراؤها على رواتب السعودية، ولذلك سوف نُوضح عبر التقرير التالي رواتب الحرس الوطني جندي وجميع الرتب 2022 في السعودية.. فضلاً تابعونا.
كم رواتب الحرس الوطني 2022 مع البدلات في السعودية؟
من قِبل “قوات الحرس الوطني” مُمثلة في “وزارة الدفاع” السعودية تم الكشف عن رواتب الحرس الوطني 1443 لجميع الرتب من الجنود والضباط بكافة القطاعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن “قوات الحرس الوطني السعودي” هي القوات التي تتولى مَهام حماية المملكة وتوفير الأمان بالاشتراك مع “الداخلية”، أما عن رواتب الحرس الوطني رقيب وكافة الرتب الأخرى فهي تتمثل في الآتي:
- رواتب الحرس الوطني جندي تكون 5,600 ريال سعودي.
- أما بخصوص سؤال “كم راتب الجندي الأول في حرس الحدود 1443” فهو يبدأ من 6,700 ريال سعودي وصولاً إلى راتب 7,000 ريال سعودي.
- يتم صرف رواتب الحرس الوطني 2022 مع البدلات التي يحصل عليها كافة الضباط والجنود في قوات الحرس الوطني، وتكون البدلات كالتالي:
- بدل الخطر.
- بدل الإعاشة.
- بدل الميدان.
- بدل النقل.
- بدل مُواجهة الإرهاب.
كم راتب ضابط في الحرس الوطني 1443 مع البدلات؟
رواتب ضباط الحرس الوطني ترتبط ببعض المعايير والشروط المُوضوعة، وفيما يلي سوف نُوضح لكم سلم رواتب ضباط الحرس الوطني 2022 مع البدلات:
- رواتب الحرس الوطني ملازم تصل إلى 6,600 ريال سعودي.
- راتب الحرس الوطني ملازم أول تصل إلى 7,609 ريال سعودي.
- يكون راتب نقيب في الحرس الوطني السعودي 9,215 ريال سعودي.
- رواتب الحرس الوطني رقيب تكون 5,260 ريال سعودي على الدرجة الأولى.
- رواتب الحرس الوطني وكيل رقيب تكون 4,455 ريال سعودي على الدرجة الأولى.
- راتب الحرس الوطني رائد فهو يكون 11,705 ريال سعودي.
- رواتب الحرس الوطني مقدم تكون 12,735 ريال سعودي.
- راتب عميد في الحرس الوطني يكون 16,350 ريال سعودي.
- يصل راتب اللواء في الحرس الوطني إلى 18,600 ريال سعودي.