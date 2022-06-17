سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات 1443 في السعودية

من قِبل “وزارة الدفاع” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن سلم رواتب الحرس الوطني مع البدلات 1443، وذلك حيث كان هُناك تساؤلات عِدة ترتبط بهذا الأمر وأهمها “كم راتب جندي في الحرس الوطني”، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع التصريح بالعديد من التعديلات التي تم إجراؤها على رواتب السعودية، ولذلك سوف نُوضح عبر التقرير التالي رواتب الحرس الوطني جندي وجميع الرتب 2022 في السعودية.. فضلاً تابعونا.

كم رواتب الحرس الوطني 2022 مع البدلات في السعودية؟

من قِبل “قوات الحرس الوطني” مُمثلة في “وزارة الدفاع” السعودية تم الكشف عن رواتب الحرس الوطني 1443 لجميع الرتب من الجنود والضباط بكافة القطاعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن “قوات الحرس الوطني السعودي” هي القوات التي تتولى مَهام حماية المملكة وتوفير الأمان بالاشتراك مع “الداخلية”، أما عن رواتب الحرس الوطني رقيب وكافة الرتب الأخرى فهي تتمثل في الآتي:

رواتب الحرس الوطني جندي تكون 5,600 ريال سعودي.

أما بخصوص سؤال “كم راتب الجندي الأول في حرس الحدود 1443” فهو يبدأ من 6,700 ريال سعودي وصولاً إلى راتب 7,000 ريال سعودي.

يتم صرف رواتب الحرس الوطني 2022 مع البدلات التي يحصل عليها كافة الضباط والجنود في قوات الحرس الوطني، وتكون البدلات كالتالي:

بدل الخطر. بدل الإعاشة. بدل الميدان. بدل النقل. بدل مُواجهة الإرهاب.

كم راتب ضابط في الحرس الوطني 1443 مع البدلات؟

رواتب ضباط الحرس الوطني ترتبط ببعض المعايير والشروط المُوضوعة، وفيما يلي سوف نُوضح لكم سلم رواتب ضباط الحرس الوطني 2022 مع البدلات: