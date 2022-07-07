رموز عدم الأهلية حساب المواطن 1443 – 2022 “للمُسجلين الجُدد”

في مُنتصف الأسبوع الجارِ من شهر يوليو / ذو الحجة تم صدور الأوامر الملكية بشأن صرف راتبين وأيضاً فتح باب التسجيل في حساب المواطن، ولذلك بادر العديد من المُواطنون بالمملكة العربية السعودية للتسجيل، ولكن في المُقابل كان هُناك العديد من التساؤلات من قِبل بعض المُتقدمين حول بعض من المُشكلات التي قد تواجههم وأهمها رمز الخطأ 1010 حساب المواطن، ولذلك سوف يُوضح لكم التقرير التالي تفصيلاً رموز عدم الأهلية حساب المواطن 1443 – 2022.. فضلاً تابعونا للتعرف على المزيد.

ما هي رموز عدم الأهلية في حساب المواطن؟

“العديد من المُواطنين قد يواجهون مُشكلة “رمز عدم الأهلية في حساب المواطن” ولذلك نجد أن هُناك العديد من التساؤلات التي تتعلق بهذا الأمر، وجدير بالذكر أن رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن هو بمثابة رمز الخطأ الذي قد يظهر بعد القيام بتقديم طلب التسجيل ومن ثَم دراسته من قِبل برنامج “حساب المواطن”

رمز عدم الأهلية 1010 حساب المواطن

يُعد هذا الرمز من الرموز الشائعة أيضاً التي قد يستلمها المُواطنين المُستحقين لدعم حساب المواطن، وجدير بالذكر أن رمز عدم الأهلية 1010 هو في الأساس يُشير إلى أن المُستندات والأوراق التي تم إرفاقها مُنتهية أو مرفوض، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث تلك المُستندات وجعلها سارية المفعول.

رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن

جدير بالذكر أن هُناك بعض من الرموز الشائعة التي قد تصل إلى عدد كبير من المُسجلين الجُدد في برنامج حساب المُواطن، ولذلك فإن رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن يدل على أن المُتقدم لم يقم بتقديم كافة الوثائق والأوراق المطلوبة أثناء عملية التسجيل بحساب المواطن 1443، ويجب عليه التوجه مُباشرة إلى إدارة المُرفقات وبعد ذلك يتم فتح القائمة الخاصة بـ”تفاصيل الطلب”، ويُراعى أيضاً فتح قائمة “المرفقات المطلوبة” للتعرف على المُستندات الصحيحة التي يجب إرفاقها.

رمز عدم الأهلية 1006 حساب المواطن

وهو الرمز الخاص بالمتزوجين المُبلين للتسجيل في برنامج حساب المواطن، وجدير بالذكر أنم هذا الرمز يدل على أن عدم إضافة الزوجة إلى المُستفيد الرئيسي من الدعم الحكومي عبر حساب المواطن، ولذلك يتوجب على الزوج “المُستفيد الرئيسي” التوجه إلى مِنصة حساب المواطن ومن ثَم القيام بإضافة زوجته في حقل التابعين.

رمز عدم الأهلية 1001 حساب المواطن

بعض من المُسجلين الجُدد في برنامج حساب المواطن قد تظهر لديهم رسالة الخطأ وهي عبارة عن رمز عدم الأهلية 1001 حساب المواطن، وجدير بالذكر أن هذا الرمز يُشير إلى أن الوثائق والأرواق الخاصة بالمُتقدم الرئيسي في حساب المواطن لم تكن مُتطابقة مع وثائق “الأحوال المدنية”.

حساب المواطن اعتراض على عدم الأهلية

إذا كُنتم من المُسجلين الجُدد في برنامج حساب المواطن وظهرت لديكم إشعارا مضمونها أي من رموز عدم الأهلية لحساب المواطن السابق ذكرها يُمكنكم تقديم طلب الاعتراض على الأهلية من خلال التوجه إلى “موقع حساب المواطن” ومن ثَم اتباع الخطوات التي تجدونها أدناه: