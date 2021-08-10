رمضان 1443.. متى أول شهر الصيام 2022 فلكيًا في السعودية؟

بدأت السنة الهجرية الجديدة 1443 رسميًا في المملكة العربية السعودية والجميع كلهم آمل أن تكون تلك السنة سنة خير وبركة على الجميع، هذا ومع بداية السنة الهجرية الجديدة نقدم لكم من خلال هذا التقرير مع موقعكم ngmisr.com موعد أول رمضان 1443/2022 السعودية فلكيًا، هذا الشهر الكريم والمبارك، أفضل شهور العام، حيث يترقبه الجميع من السنة للآخرى، وشهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، حيث يكون لدى الجميع دعاء هام ومستمر وهو “اللهم بلغنا رمضان”، لكي نعيش تلك الليالي الرائعة مجددًا والتي لا تنسى.

موعد أول رمضان 1443/2022 في السعودية فلكيًا

سوف تكون رؤية هلال رمضان في السعودية يوم الجمعة 1 أبريل 2022 الموافق 29 من شهر شعبان 1443، وتقول الحسابات الفلكية إنه سوف تثبُت رؤية هلال رمضان مساء هذا اليوم الجمعة، لينتهي شهر شعبان عن 29 يومًا غير كامل العدة، ليكون أول شهر رمضان 1443 في السعودية فلكيًا هو يوم السبت 2 أبريل 2022.

على الرغم من التقديم الكبير في علم الفلك والحسابات الفلكية، إلا أن المملكة العربية السعودية وكل الدولة العربية تعتمد في تحديد أول رمضان وبدايات الشهور الهجرية على استطلاع الأهلة عن طريق العين المجردة أو باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير. فتابعونا مع نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان تلك النتيجة تعتبر من مهام دائرة الأهلة بالمحكمة العليا السعودية.