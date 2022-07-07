رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن وخطوات تقديم اعتراض أهلية الحصول على الدعم

بالتزامن مع صدور أمر ملكي بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن 1443 من قِبل خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” قد واجه العديد من المُسجلين الجُدد في دعم حساب المواطن رمز عدم الأهلية 1016 ولكن يجهلون ما هو معنى هذا الرمز.. ولذلك سوف نُوضح لكم عبر تقريرنا التالي معنى رمز الأهلية 1016 حساب المواطن وخطوات تقديم اعتراض أهلية الحصول على دعم حساب المواطن.

عدم الأهلية حساب المواطن

يُمكن أن يواجه العديد من المُسجلين الجُدد في برنامج حساب المواطن بعض الرموز الخاصة بعد الأهلية، وجدير بالذكر أن العديد من المُواطنين قد يجهلون معنى تلك الرموز، ومن جِهة أخرى فإن تلك الرموز هي بالكاد تظهر بعد أن يقوم البرنامج بالانتهاء من دراسة الطلب، وعلى هذا السياق فنجد أن برنامج حساب المواطن يقوم بالاعتماد على تقديم العديد من الرموز الأخرى التي من خلالها يتم تنبيه المُستفيدين إلى أن هُنالك خطأ ما عِند عملية التسجيل ويجب إجراء التعديلات اللازمة، وضمن تلك الرموز أيضاً.

رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن

على وجه العموم فإن رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن يرمز إلى عدم قيام المُتقدم برفع جميع الوثائق والمُستندات المطلوبة أثناء التسجيل في حساب المواطن، وتحديداً بعد إضافة تابع في حساب المواطن، ولذلك يتوجب على المُتقدم التوجه مُباشرة للنقر على أيقونة “تفاصيل الطلب” ومن ثَم فتح “إدارة المرفقات”، وبعد ذلك يجب على المُتقدم مُراجعة جميع المرفقات والمُستندات التي يجب توافرها عِند التسجيل بحساب المواطن 2022، ويُمكن بسهولة تامة تقديم اعتراض حساب المواطن بعد رفع جميع المُستندات المطلوبة.

رموز عدم الأهلية حساب المواطن

بالإضافة إلى رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن هُناك العديد من في برنامج حساب المواطن والتي قد تصل إلى المُسجلين الجُدد ولكنهم يجهلون معنى تلك الرموز وسوف نُوضحها لكم تفصيلاً عبر الجدول التالي:

الرمز معنى رمز عدم الأهلية حساب المواطن رمز عدم الأهلية 1006 حساب المواطن عدم إضافة الزوجة للمستفيد الرئيسي رمز عدم الأهلية 1010 حساب المواطن المُستندات المُرفقة مرفوضة أو مُنتهية رمز عدم الأهلية 1008 حساب المواطن الحالة الاجتماعية بطلب التسجيل غير مُطابقة للحالة الاجتماعية بالأحوال المدنية رمز عدم الأهلية 1501 حساب المواطن عدم رفع الأوراق المطلوبة من قِبل المُستفيد المُستقل رمز عدم الأهلية 1012 حساب المواطن أن التابع أصبح مُستفيد رئيسي مُستقل رمز عدم الأهلية 1001 حساب المواطن عدم تطابق وثائق المُتقدم الرئيسي مع سجلات الأحوال المدنية

حساب المُواطن اعتراض على عدم الأهلية

يُمكن لكافة المُسجلين الذين رُفض طلبات التسجيل في حساب المواطن الخاصة بهم تقديم طلب اعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن بطريقة إلكترونية تماماً، ويُمكن ذلك من خلال الخطوات التالية أدناه:

في بادئ الأمر سوف يتوجه المُستخدم إلى مِنصة “حساب المواطن” الإلكترونية.

تسجيل الدخول عن طريق إرفاق “الاسم” و “الهوية الوطنية” في الحُقول المُخصصة لذلك.

سوف يتم الذهاب بعد ذلك إلى خيار “دراسة الأهلية” من قائمة الموقع الرئيسية والنقر عليها.

يتبع ذلك القيام بالنقر على أيقونة “سبب عدم الأهلية”.

سوف يتم قراءة جميع التنبيهات ويليه مُباشرة اختيار “تقديم الاعتراض”.

مُدة تقديم اعتراض عدم الأهلية حساب المواطن

بعد الانتهاء من تقديم الاعتراض على حساب الأهلية ينتظر المُتقدم مُدة تصل إلى 90 يوماً مُنذ اليوم الأول الذي ظهرت به نتيجة عدم الأهلية، وذلك على حسب تصريحات برنامج “حساب المواطن” التي تم نشرها على صفحة البرنامج الرئيسية على مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter، ومن جِهة أخرى يُمكن التواصل المُباشر مع خدمة عُملاء حساب المواطن عبر الاتصال على الرقم المُوحد: 19912.