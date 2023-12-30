ركن “من المتصل؟” في معرض “آمن” يعزز ثقافة الوعي بالأمن السيبراني

يُقام معرض “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني في المدينة المنورة، ويقدم ركن “من المتصل؟” تجربةً فريدةً للزوار للتعرف على كيفية معرفة المكالمات الاحتيالية، والتحذير من مشاركة البيانات السرية والحساسة.

معرض "آمن"-مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية واس

ثقافة معرفة المتصل

يعزز الركن من ثقافة معرفة المتصل والجهة والهدف من الاتصال، وذلك بهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

ويقدم الركن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية، منها:

محاكاة مكالمات احتيالية، حيث يتعرف الزوار على أساليب الاحتيال المختلفة، ويتعلمون كيفية التعامل معها.

ورش عمل حول الأمن السيبراني، حيث يتعلم الزوار أفضل الممارسات في حماية بياناتهم وخصوصيتهم.

عروض توضيحية حول كيفية معرفة المتصل والجهة والهدف من الاتصال.

التوعية بالأمن السيبراني

يعد معرض “آمن” أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وهو مبادرة إستراتيجية من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع.