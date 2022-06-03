رقم وزارة الحج والعمرة المجاني 2022 ورابط التسجيل عبر haj.gov.sa

تزامنًا مع بدء استقبال طلبات الحج لعام 2022 للحجاج بتاريخ 4/11/1443 المُحدد من قبل وزارة الحج السعودية، فهي تسعى لتوفير جميع الخدمات بشكل إلكتروني تسهيلاً على كافة المواطنين والمُقيمين أيضًا بالمملكة، مما دفعها لتوفير رابط التسجيل في الحج سواء عبر المسار الإلكتروني أو عن طريق تطبيق اعتمرنا لكي تُمكن الجميع من التسجيل، وأشارت إلى أن القبول لا يتوقف على أسبقية التسجيل، ولكن قد تكون الأولوية للأشخاص الذين لم يسبق لهم الحج من قبل، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل.

رقم وزارة الحج والعمرة المجاني 2022

يرغب الكثيرين في التواصل مع وزارة الحج والعمرة ولكي يتمكنون من ذلك لابد من التواصل عبر الرقم الموحد وهو 9200028114 أو يُمكنك التواصل عبر الموقع الرسمي للوزارة haj.gov.sa أو التواصل من خارج المملكة على رقم 00966920002814.

رابط التسجيل عبر haj.gov.sa

يُمكنك التسجيل في الحج عبر الرابط الرسمي وهو haj.gov.sa مع اتباع جميع الخطوات التي تُمكن من التسجيل بشكل صحيح، وبدء بالفعل استقبال الطلبات من اليوم بتاريخ 4/11/1443 وسوف يظل استقبال الطلبات حتى 12/11/1443 أما بالنسبة لموعد إشعار المُرشحين للحج سيكون بتاريخ 13/11/1443، أما بالنسبة للشروط الخاصة بالتسجيل في حج 2022 والتي اعتمدتها وزارة الحج لهذا العام والتي جاءت على النحو التالي: