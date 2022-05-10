رقم مجلس الضمان الصحي السعودي| والاستعلام عن التأمين الطبي أبشر

رَقْم مجلس الضمان الصحي السعودي حيث يعتبر من أهم الأرقام التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية عبر محركات البحث الإنترنت، للاستعلام عن خِدْمَات الرعاية الصحية المكفولة بموجب قانون مجلس الضمان، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد على الأشخاص، وفي إطار جهود المملكة لخلق بيئة صحية آمنة ومتقدمة لمواطنيها والمقيمين.

رقم مجلس الضمان الصحي السعودي

هي خدمة إلكترونية تتيح لك البحث عن معلومات التأمين الصحي، والحصول على مستند طبي يحق لحامله الحصول على رعاية طبية طارئة في حالة حدوث حادث، فيمكن الاتصال بالرقم المباشر: (+966920001177)، للإجابة على جميع مكالمات الجَمهور والرد على الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى.

كيفية التسجيل في مجلس الضمان

الذهاب إلى الموقع الرسمي لضمان الصحي.

ثم عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها مثل: (الاسم الأول، واسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، معلومات الحساب، واسم المستخدم، كلمة المرور) وما إلى ذلك.

ثم عليك إدخال الرمز الذي يظهر من خلال الصورة.

الموافقة بصحة جميع المعلومات التي تم إدخالها.

وأخيراً الضغط على زر “تسجيل”.

الاستعلام عن التأمين الطبي بواسطة أبشر

يمكن معرفة طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي من خلال رقم الهوية عبر موقع أبشر، ثم اتباع الخطوات التالية: