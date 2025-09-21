أخبار السعودية

شهدت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تسجيل (1380) حالة ضبط للممنوعات، وذلك في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)؛ لدعم وتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

رقم كبير.. تفاصيل حالات ضبط الممنوعات عبر المنافذ الجمركية في اسبوع

وتضمنت الأصناف المضبوطة (157) صنفًا من المواد المخدرة مثل: الحشيش, والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى (875) من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط (2246) من التبغ ومشتقاته، و(38) صنفًا لمبالغ مالية، و(5) أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وفي هذا السياق، قالت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

وطالبت “زاتكا” الجميع بالإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، عبر التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

