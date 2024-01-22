رقم كبير .. الخطيب يكشف طموحات المملكة السياحية ضمن رؤية 2030

قال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يستهدف تطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.

قيادة التحول في صناعة العقار

قيادة التحول في صناعة العقار

وخلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان “قيادة التحول في صناعة العقار” في إطار فعاليات منتدى مستقبل العقار أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أنّ المملكة تستهدف من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030، حيث يهدف القطاع السياحي إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير السياحة أنّ الجودة في المشروعات القادمة والمتعلقة بمرافق الضيافة عالية جدًا، سواءً في الفنادق أو المنتجعات؛ مشيرًا إلى أنّ الوزارة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، حيث أنّه ستتوفر في المملكة أرقى المرافق في الضيافة.

250 فندق في مكة المكرمة

وتابع الخطيب أنّه تم إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، شملت أكثر من 250 فندق في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

ونوه معاليه إلى أنّ الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الاستراتيجيات والخطط التي وضعت، لافتا إلى أنه في العام 2023 ارتفعت مساهمة قطاع السياحة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف.

وأنهى معالي وزير السياحة مشاركته بالتأكيد على أهمية إشراك العنصر البشري في القطاع السياحي، مضيفًا أنّ هنالك إقبالًا كبيرًا جدًا من أبناء وبنات الوطن على العمل في هذا القطاع.

رؤية السعودية 2030

تجدر الإشارة إلى أن رؤية السعودية 2030 تركز على تطوير قطاعات المملكة في عدة مجالات حيث تتضمن أهداف رؤية المملكة 2030 تعزيز القطاع الخاص السعودي، لخلق مجتمع حيوي وإنشاء اقتصاد مزدهر عبر التنويع والاستثمار بطرق تضع المملكة العربية السعودية على خريطة التجارة والمنافسة العالمية. والسياحة في سياق تحقيق هذه الرؤية.