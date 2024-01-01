أخبار السعودية

“رقم قياسي جديد”.. إنفاق زوار السعودية يتجاوز 100 مليار ريال

أسامة محمد

بجهود وزارة السياحة، تم تحقيق إنجاز كبير في زيادة إنفاق الزوار القادمين من الخارج في المملكة العربية السعودية، وبحسب بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي السعودي، وصل إجمالي إنفاق الزوار إلى أكثر من 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مما أسهم في تحقيق فائض في بند السفر بقيمة 37.8 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالعام السابق.

"رقم قياسي جديد".. إنفاق زوار السعودية يتجاوز 100 مليار ريال

السياحة في المملكة العربية السعودية - مصدر الصورة: سكاي نيوز

هذا الإنجاز يأتي في إطار تعافي القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت نسبة التعافي إلى 150% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19″، وتقارير منظمة السياحة العالمية أكدت أن السعودية تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين، واحتلت المركز الثاني كوجهة سياحية من أسرع الوجهات في النمو على مستوى العالم.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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