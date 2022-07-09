رقم فلكي.. الاتصالات السعودية تعلن حجم بيانات الإنترنت المستخدمة وأكثر التطبيقات التي ينشط عليها السعوديون

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، في بيان لها عن قيمة استهلاك المواطن السعودي لبيانات الإنترنت، وكذلك أكثر التطبيقات التي يستخدمها السعوديون.

معدل استهلاك الفرد من بيانات الإنترنت في السعودية

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: أنا شبكات الاتصالات بمكة المكرمة، رصدت حجم استهلاك البيانات لليوم الثامن من ذي الحجة، موضحة أن قيمة البيانات المستخدمة هي 300 ألف و 460 تيرا بايت.

وأعلنت أن هذه الأرقام تشير إلى مشاهدة مليون و 400 ألف ساعة مشاهدة لمقاطع الفيديو بجودة HD.

ووفقا لما ذكره موقع العربية؛ فإن نصيب المواطن السعودي من استهلاك بيانات الإنترنت يوميا، قد تجاوز معدل الاستهلاك العالمي بثلاثة أضعاف والذي يمثل 200 ميجا بايت للفرد.

أكثر التطبيقات التي يستخدمها السعوديون

كشف بيان هيئة الاتصالات السعودية عن أكثر التطبيقات التي يهتم بها المواطنون السعوديون ويقضون أوقاتا طويلة في استخدامها. وكانت أبرز التطبيقات هي:

– يوتيوب.

– إنستغرام.

– تيك توك.

– سناب شات.

– فيسبوك.

وفي ذات السياق أعلنت الهيئة أنه تم إجراء أكثر من 13 مليون مكالمة داخلية، وقرابة مليون ونصف المليون مكالمة دولية هذا العام.