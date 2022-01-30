رقم طوارئ شركة الكهرباء السعودية المجاني تطبيق alkahraba

وضعت شركة الكهرباء السعودية رقم طوارئ شركة الكهرباء السعودية المجاني لكل مواطن سعودي يرغب في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء. ويعدّ هذا الرقم من بين أرقام الخدمات المهمة التي تمكن المواطنين والمقيمين في المملكة من تقديم الشكاوي والبلاغات بخصوص الأعطال، وتعدّ هذه الشركة التي ذكرناها لكم من أكثر شركات الكهرباء تقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا سيكون محور موضوعنا في موقع نجوم مصرية.

رقم طوارئ شركة الكهرباء السعودية المجاني

أتاحت شركة الماء والكهرباء في السعودية لكل المواطنين رقم طوارئ شركة الكهرباء السعودية المجاني، ويمكنهم أن يقوموا من خلالها بالاتصال وتقديم الشكاوي والاستفسارات من خلال رقم شركة الكهرباء، ويمكنهم الاتصال على 920001100، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الخط يبقى مفتوحا على مدار الوقت لمدة أربع وعشرين ساعة لكل المواطنين الراغبين في الاتصال.

رقم طوارئ الكهرباء المجاني

علاوة على ذلك، فإنّ شركة الكهرباء السعودية قدمت خدمة أخرى لتيسير الأمور على كل المواطنين الذين يرغبون في الاتصال من أجل تقديم البلاغات التي تتعلق بالأعطال التي تحدث في منازلهم أو الشوارع التي يقيمون فيها، وهذا بالاتصال على الرقم التالي “933”، كما يمكن التعرف على فاتورة الكهرباء من خلال حساب الشركة السعودية للكهرباء على تويتر.

تطبيق الشركة السعودية للكهرباء على الآيفون والأندرويد

بالإضافة إلى رقم شركة الكهرباء، أتاحت شركة الكهرباء السعودية إمكانية تنزيل تطبيقات من شأنها أن تسهل الأمور على كل المواطنين، وتقديم البلاغات والشكاوي من خلالها والاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ويمكن للمواطنين أن يقوموا بتحميل تطبيق الكهرباء للآندرويد ، وكذلك من خلال تطبيق الشركة من للآيفون.

بهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رقم طوارئ شركة الكهرباء السعودية المجاني الذي وضعته شركة الكهرباء السعودية، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.