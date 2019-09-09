رقم حساب مواطن “خدمة العملاء” للتواصل والاستفسار عبر القنوات الرسمية







يتيح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب مواطن الرسمي لتقديم الشكاوى والاستفسارات، حيث يتيح برنامج الدعم الحكومي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن عن طريق 4 قنوات رسمية متاحة لاستقبال الاتصالات والاستفسارات، ويأتي على رأس هذه القنوات الرسمية للبرنامج رقم تليفون حساب المواطن مركز الاتصال الموحد، وهناك ثلاث قنوات أخرى يتم التواصل من خلالها إلكترونياً، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر قنوات اتصال حساب المواطن السعودي ومواعيد استقبال الاتصالات لكل قناة من القنوات التالية:







رقم تليفون حساب المواطن.

خدمة صوتك مسموع.

بوابة حساب المواطن.

خدمة العملاء “تويتر”.

رقم حساب مواطن 1441







يوفر برنامج الدعم الحكومي “حساب المواطن” التابع لـ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدداً من القنوات الرسمية التابعة له للرد على الاستفسارات والاتصالات من أجل استقاء المعلومات فقط من خلال حساباته الرسمية، لذلك فقد تم الإعلان رسمياً من جانب برنامج حساب المواطن عن أن الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هو المصدر الأساسي والرئيسي للحصول على معلومات وأرقام حساب المواطن 1440، وهذا ما يسعى إليه موقعنا موقع نجوم مصرية، حيث نوفر أخر المستجدات حول البرنامج فور الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل البرنامج تيسيراً على المواطنين المستحقين لدعم البرنامج.

ويعتبر رقم حساب مواطن مركز الاتصال أو حساب خدمة العملاء على “تويتر” وبوابة حساب المواطن الإلكترونية هم المختصين فقط بالرد علي استفسارات المواطنين، وقد أضاف حساب المواطن إلى جانب هاتف حساب المواطن الخدمة الإلكترونية التي تأتي تحت مُسمى خدمة “صوتك مسموع”، والتي تُمكن المواطن/المواطنة من التواصل بشكل مباشر مع فريق خدمة العملاء أو الدعم الفني لحساب المواطن.







وذلك من أجل معالجة كافة الصعوبات والمشكلات التي قد تواجه المواطنين/المواطنات وتؤدي إلي منعهم من الاستفادة بدعم حساب المواطن السعودي، ومن يرغب في التعرف على رقم حساب المواطن للاعتراض أو رقم شكاوى حساب المواطن وكافة الحسابات الرسمية لقنوات البرنامج، بالإضافة إلي رابط التسجيل في حساب المواطن 1440 للاستفادة من مبالغ دعم الدفعة الجديدة، وكذلك رابط والاستعلام عن أسماء المقبولين في حساب المواطن من الدفعات السابقة والقادمة فور الإعلان عنها، يمكنه ذلك عبر موقعنا موقع نجوم مصرية ومن خلال الجدول التالي:

الخدمة وسيلة التواصل مواعيد العمل الرسمية صوتك مسموع urv.ca.gov.sa على مدار الساعة رقم حساب مواطن 19912 من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً إلى 10 مساءً. خدمة عملاء تويتر citizen care على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 مساءً إلى 11 مساءً. بوابة حساب المواطن ca.gov.sa على مدار الساعة







حساب المواطن الدفعة الـ22 سبتمبر 2019

وفقاً لمواعيد الصرف والإيداع المحددة رسمياً بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن 1441 الدفعة الثانية والعشرون الخاصة بشهر سبتمبر 2019 يوم الثلاثاء بتاريخ 10 سبتمبر 2019م الموافق لتاريخ 11 محرم 1441هـ، وقد تم الإعلان عن إتاحة الإطلاع على نتيجة الأهلية للدفعة الجارية بتاريخ 27 أغسطس 2019، ويتم استقبال اتصالات المستفيدين والمستفيدات من خلال القنوات الرسمية لحساب المواطن الرسمية الموضحة من خلال المقال.