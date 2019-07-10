رقم حساب المواطن مجاني للشكاوى 1440| المواعيد وقنوات الاتصال الرسمية الأخرى

تم تفعيل قنوات اتصال حساب المواطن الرسمية للتواصل عن طريق رقم حساب المواطن مجاني لتقديم الشكاوى والاستفسارات، أو من خلال القنوات المجانية الأخرى، حيث يوفر برنامج الدعم الحكومي قنوات اتصال عديدة من بينها رقم تليفون حساب المواطن المجاني أو رقم شكاوى حساب المواطن التليفوني، بالإضافة إلى قناة حساب المواطن خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “citizen care”، أو موقع حساب المواطن الإلكتروني، أو الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع البرنامج من خلال خدمة صوتك مسموع، ومن خلال نجوم مصرية ننشر رقم اتصال حساب المواطن المجاني لتقديم الشكاوى ومواعيد استقبال المكالمات من المواطنين لكافة القنوات الرسمية للاتصال، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على رقم الضمان الاجتماعي الموحد، وطريقة التسجيل في حساب المواطن تسجيل جديد.

حيث يوفر رقم حساب المواطن مجاني إمكانية التواصل مع الدعم الفني للبرنامج وتقديم الاستفسارات واستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بكل ما يتعلق بالبرنامج، وتم تحديد مواعيد خاصة لاستقبال اتصالات المواطنين، وعلى سياقٍ متصل؛ فيتم نزول حساب المواطن رسمياً في العاشر من كل شهر ميلادي، ومن خلال المقال نوفر طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية أو حاسبة دعم حساب المواطن، إلى جانب رابط دخول موقع حساب المواطن الرسمي للتسجيل في البرنامج أو تحديث البيانات أو استخدام الحاسبة التقديرية للبرنامج.

رقم حساب المواطن مجاني

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن استقباله لطلبات واستفسارات المواطنين المُسجلين في برنامج حساب المواطن من خلال العديد من قنوات اتصال حساب المواطن الرسمية، حيث يوفر خدمات الاتصال لكل قناة رسمية وفقاً لمواعيد مُحددة يتم الاتصال خلالها حتى يتمكن الدعم الفني لبرنامج حساب المواطن من تلقي الاتصالات ومساعدة المُتصلين لتقديم شكوى أو استفسار، ويمكنكم التعرف على كافة قنوات اتصال حساب المواطن 1440 من خلال النقاط التالية:

م بيان الخدمة وسيلة التواصل مواعيد العمل الرسمية 1 رقم حساب المواطن مجاني للشكاوى 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساءً. 2 خدمة عملاء حساب المواطن تويتر citizen_care على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 11 مساءً. 3 بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa يتم استقبال الاستفسارات على مدار 24 ساعة. 4 خدمة صوتك مسموع urv.ca.gov.sa على مدار 24 ساعة.

وتستقبل بوابة حساب المواطن الإلكترونية استفسارات المواطنين على مدار اليوم، ويتم دخول موقع حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي المرفق عالية، وذلك من أجل التواصل مع البرنامج أو التسجيل في حساب المواطن أو الاستعلام عن حساب المواطن نتائج الأهلية وتحديث البيانات، وغيرها من الأمور المتعلقة مباشرةً بالبرنامج الحكومي للدعم، كما يتم استقبال الاستفسارات من خلال حساب خدمة العملاء على تويتر وفقاً للمواعيد المرفقة من خلال النقاط السابقة، وقد تم إضافة خدمة صوتك مسموع مؤخراً لتسهيل التواصل مع دعم برنامج حساب المواطن الفني، وأخيراً يمكن التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن مجاني في المواعيد الرسمية للعمل.

تحديث: تم الإعلان رسمياً من قبل برنامج حساب المواطن 1440 عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الحادية عشر (دورة استحقاق شهر أكتوبر 2018)، حيث تم الإيداع في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية وفقاً لـ تاريخ إيداع حساب المواطن 1440 الرسمي المُعلن عنه، كما يمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال قنوات اتصال حساب المواطن المتعددة في أوقات العمل الرسمية وفقاً لجدول مواعيد كل قناة على حدة، أو عن طريق رقم حساب المواطن مجاني المُرفق بالمقال.

حساب المواطن في أسبوع

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن أنه قد قام باستقبال 81.9 ألف اتصال من خلال رقم تليفون حساب المواطن، كما استقبل 29.5 ألف طلب على منصة تويتر من خلال خدمة العملاء، كما استقبل 2328 طلب عن طريق خدمة صوتك مسموع الإلكترونية، وبإجمال الأرقام السابقة، نجد أن برنامج حساب المواطن قد أنجز وعالج 113.7 ألف طلب من المستفيدين/المستفيدات من برنامج الدعم الحكومي عن طريق وسائل الاتصال الرسمية، ويمكنكم التواصل مع البرنامج إلكترونياً عن طريق الروابط المرفقة للحسابات الرسمية، أو من خلال رقم حساب المواطن مجاني في أوقات العمل الرسمية.

وقد أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة التأكد من الإفصاح عن الدخل الشهري بما يطابق الجهات ذات العلاقة حتى لا تتأثر قيمة الاستحقاق، وحتى يحقق البرنامج أهدافه المبتغاة من وراء إطلاقه، ويتم التسجيل في حساب المواطن حالياً للدفعة السادسة عشر للحصول على مبالغ دعم دفعة مارس 2019 والاستفادة منها للمواطنين والمواطنات الغير مُسجلين بالبرنامج ممن لم يحصلوا على مبالغ دعم الدفعات السابقة.

تحديث: أطلق برنامج حساب المواطن السعودي تطبيق حساب المواطن من أجل التسهيل على المستفيدين والمستفيدات عند معرفة تفاصيل الحساب الخاص بهم وتفاصيل دورات الاستحقاق النقدية، بالإضافة إلى إمكانية التعرف من خلاله على نتائج الأهلية ونتيجة الاعتراض على القيمة المستحقة، ويتم الحصول على التطبيق من خلال الذهاب إلى المتجر الإلكتروني وكتابة حساب المواطن ثم الضغط على أيقونة بحث، ومن ثم تثبيت التطبيق على الجهاز الجوال.

مواعيد عمل رقم حساب المواطن خلال رمضان 1440

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن المواعيد الجديدة لعمل مركز الاتصال الموحد الخاص ببرنامج حساب المواطن السعودي خلال شهر رمضان 1440هـ، وقد جاءت مواعيد حساب المواطن الجديدة كالتالي:

يتم استقبال اتصالات المواطنين خلال شهر رمضان من الأحد إلى الخميس (من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً، ومن الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 1:00 صباحاً) عن طريق رقم حساب المواطن مجاني الموضح. يتم التواصل من خلال خدمة عملاء حساب المواطن citizen care على مدار الساعة. يتم التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع على بوابة حساب المواطن على مدار الساعة.

أما عن عداد حساب المواطن أو تاريخ صرف حساب المواطن دورة استحقاق يونيو 2019 اعتباراً من اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 الموافق لتاريخ 17 رمضان 1440هـ وحتى تاريخ الصرف المحدد رسمياً، فمن المقرر أن تكون المدة المتبقية على الإيداع هي (19 يوماً) بمشيئة الله تعالى.

موعد نزول حساب المواطن

وفقاً للمواعيد الرسمية المحددة من قبل برنامج حساب المواطن السعودي المتعلقة بصرف المستحقات وإيداعها في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة العشرون يوليو 2019 في الموعد التالي:

تاريخ صرف حساب المواطن يوليو 2019: الأربعاء 10 يوليو 2019م الموافق لتاريخ 7 ذو القعدة 1440هـ.

الوقت المتبقي على إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية اعتباراً من اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019م الموافق 7 ذو القعدة 1440هـ هو (يصرف اليوم).

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن “سلطان القحطاني” رسمياً عن إجراء تعديلاً على مبلغ الدعم المقدم قبل إجراء الزيادة في أسعار البنزين الجديدة 2019، كما تم الإعلان رسمياً من قبل البرنامج عن البدء في إيداع مبالغ الدفعة العشرون لشهر يوليو منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وسوف يستمر حتى نهاية اليوم بمشيئة الله تعالى.

كما بدأت خدمة عملاء حساب المواطن السعودي اليوم استقبال طلبات المستفيدين الهاتفية اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً وتستمر خدمة استقبال الملاحظات والاتصالات للاستفسار حتى الساعة 10:00 من مساء اليوم، وسيتم استقبال الاتصالات من خلال التواصل مع فريق الدعم الفني خدمة عملاء حساب المواطن عن طريق الاتصال بـ رقم حساب المواطن مجاني المرفق عبر موقع نجوم مصرية.