رقم حساب المواطن صوتك مسموع للاستفسار المجاني وتقديم شكوى

في إطار تسهيل التواصل على المستفيدين تم إطلاق رقم حساب المواطن صوتك مسموع، وهي خدمة إلكترونية متوفرة على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بحيث تمكن المستفيد من التواصل المباشر مع الدعم الفني، ومن ثم عرض الصعوبات والمشكلات التي تواجهه، وتحول في النهاية بينهم وبين الحصول على الدعم، الذي حرصت وزارة الموارد البشرية على توجيهه للمستحقين من أبناء السُّعُودية، الذين أثرت عليهم الإصلاحات والأزمات الاقتصادية العالمية بشكل سلبي وحالت دون توفير الحياة الكريمة لهم، فكل ما على المستحِقّ التواصل مع خدمة العملاء عبر قناة صوتك مسموع وترك الرسالة.

رقم حساب المواطن صوتك مسموع

منذ عام 2018 وبالتحديد في شهر أبريل تم الإعلان عن رقم حساب المواطن صوتك مسموع، الذي تعد قناة اتصال بين المستفيدين وخدمة العملاء أو فريق الدعم الفني، لاستقبال الرسائل التي تحمل الاستفسار والشكوى، وكذلك الاعتراض على الدفعات المالية، وحالة الأهلية، التي تظهر للبعض غير مؤهل، بالرغم من توفير المستندات وتسجيل البيانات بدقة، فهنا يتولى القائمين على خدمة صوتك مسموع بالبحث في تداعيات المشكلة، والاطلاع على الأسباب، ثم عرضها على المستفيد عن طريق إشعار عبر رَقَم الجوال على خدمة الرسائل النصية.

تتميز خدمة صوتك مسموع حساب المواطن بسهولة الاستخدام عبر بعض الخطوات على الموقع الإلكتروني urv.ca.gov.sa، حيث يمر الطلب بثلاث مراحل، تبدأ من دراسة الطلب، ومتابعته، ثم الخروج بنتائج ترضي المستفيدين، وتتيح الخدمة للمستفيد متابعة الطلب بواسطة البوابة الإلكترونية، والانتقال إلى أيقونة طلباتي، كما تحرص قناة صوتك مسموع على استقبال التطلعات والمقترحات التي من شأنها تحسين الخِدْمَات المقدمة، والتقدم نحو الأفضل.

رقم حساب المواطن المجاني

أصبح لا غنى عن رقم حساب المواطن المجاني في كثير من الأحوال، إلى جانب خدمة رقم حساب المواطن صوتك مسموع حيث أنه مع صدور الدفعة المستحقة، يتعرض بعض المستفيدين للمشكلات، كأن تظهر الحالة تحت الإجراء، أو قيد الانتظار، أو مرفوضة، ففي هذه الحالة لم يبق أمام المستفيد سوى الاتصال على رقم خدمة العملاء، وعرض المشكلة ليقدم الحل الأمثل، كما يقدم شرح للاستفسار، وفي حالة الاعتراض، يوجه المستخدم إلى طريقة تقديم اعتراض عبر البوابة الإلكترونية، ونظًرا لكثرة الاستفسارات والمشكلات فقد خصص حساب المواطن أكثر من طريقة للاتصال على خدمة العملاء والدعم الفني، كما في الشكل التالي:

استعلام حساب المواطن

وفر البرنامج خدمة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية بشكل إلكتروني، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن حالة الأهلية، وصرف الدفعات، كما يلي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن. العمل على كتابة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول. الانتقال إلى حالة الأهلية. الضغط على دراسة الأهلية.

انتظر حتى يتم عرض التفاصيل الخاصة بالدفعات وتاريخ الدراسة، وفي حالة ظهور الحالة غير مؤهل يمكنكم الاتصال على رقم حساب المواطن صوتك مسموع المجاني وتقديم اعتراض.