رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي وتقديم الاعتراض على مبلغ الدعم

قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق برنامج الدعم المسمى حساب المواطن، وأتاحت رقم حساب المواطن المجاني لكل المواطنين الراغبين في طرح استفساراتهم بهذا الخصوص. تجدر الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن يسعى لتخفيف الأعباء المالية عن الفئات المحتاجة من الطبقات المتوسطة أو منخفضة الدخل. كما أنّه يسعى لتعزيز عملية الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه في المملكة. وسنتحدث في موضوعنا هذا من خلال موقع نجوم مصرية عن الرقم الموحد المجاني الخاص بالبرنامج، تابعوا معنا.

رقم حساب المواطن

بما أن الكثير من المواطنين السعوديين يستفسرون عن رقم حساب المواطن، لا بد من توضيح الأمر بهذا الخصوص. وهو أنه يمكنهم إجراء الاتصال بشكل مباشر على الرقم 19912، وهذا الرقم المجاني الموحّد هو مفتوح لاستقبال المكالمات طوال ثمانية عشر ساعة في أوقات العمل، ويتم الرّد من طرف القائمين على البرنامج الذين يتكفلون بالرّد على تساؤلات كل المواطنين الراغبين في الاستعلام.

موعد صرف حساب المواطن

يتمّ صرف حساب المواطن في الحسابات البنكية لكل المستفيدين الذين يستوفون الشروط في كل شهر ميلادي، ويتمّ ذلك بصفة دورية، ويستمر على نفس المنوال منذ أول دفعة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا طرأ أي تغيير في موعد صرف الحساب سيتم التصريح عنه من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن، أو من خلال حساب البرنامج على تويتر.

أسباب إنشاء حساب المواطن

هناك العديد من الأسباب التي دفعت حكومة المملكة إلى إنشاء حساب المواطن، وهي كما يلي:

أولا: حماية الأسر السعودية من آثار الإصلاحات والتوسعات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة، فالبرنامج يسعى لتخفيف الثقل الملقى على كاهل المواطنين السعوديين ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط.

ثانيا: يسعى البرنامج كذلك إلى إعادة توزيع الدعم الخاص بالحكومة وإيصاله لكل المستحقين له. مما يشجّع الاستهلاك الرشيد في المملكة العربية السعودية، من أجل ضمان نيل الدعم المالي لكل من يحتاجه فعلا.

بهذا نختم مقالنا الذي خصصناه لموضوع يهم الكثر من الفئات في المملكة العربية السعودية، وهو رقم حساب المواطن. كما ذكرنا لكم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إطلاق هذا البرنامج.