رقم حساب المواطن المجاني للاعتراض والاتصال على خدمة العملاء

يعد رقم حساب المواطن المجاني أحد وسائل التواصل المباشر مع مركز الدعم الفني وخدمة العملاء، للاستفسار وتقديم الشكاوى، وكذلك للاعتراض في حالة تجميد حساب المواطن وتوقف الدعم، يأتي ذلك انطلاقًا من حرص حساب المواطن على توفير سبل الراحة للمواطنين المستفيدين من الدعم، حيث أنه بالاتصال على الرقم الموحد يستطيع أن يعرف الأسباب، ويصل إلى حل للمشاكل التي تواجهه، وذلك من أسمى أهداف البرنامَج؛ الذي يسعى إلى توفير الدعم، ومساعدة الأسر الأشد احتياجًا.

رقم حساب المواطن المجاني

في سبيل تحقيق التفاعل المباشر بين خدمة العملاء حساب المواطن والمستفيدين من الدعم تم تخصيص رقم حساب المواطن المجاني، على مدار الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وذلك للاعتراض في حالة وجود نقص في الدفعات المالية، أو ظهور الحالة غير مؤهل، لذلك في هذه الحالة يتصل المستفيد على الرقم الموحد؛ للاستفسار عن أسباب توقف الحساب، وما هي السبل المتاحة لإعادة حساب المواطن من جديد، كما يستقبل الدعم الفني الاقتراحات التي من شأنها تحسين استفادة المستخدم، وتطوير الخِدْمَات وصولًا لإرضاء جميع المستفيدين.

رقم حساب المواطن صوتك مسموع

تعد خدمة صوتك مسموع أحد قنوات التواصل الفعال مع المستفيدين من دعم حساب المواطن، فإلى جانب رقم حساب المواطن المجاني، تم إطلاق قناة صوتك مسموع لكي تستقبل الشكاوى والصعوبات التي تواجه المستخدمين، عن طريق خدمة الرسائل الإلكترونية، كما يلي:

يذهب المستفيد إلى رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن. يضغط على خدمة صوتك مسموع. يضغط على بَدْء الخدمة ثم يسجل البيانات المطلوبة. يوضح المشكلة في حقل الموضوع أو نص الرسالة. يضغط أخيرًا على إرسال. يرسل النظام إشعار برقم الطلب على رَقَم الجوال. يتواصل الدعم الفني مع المستفيد لحل الشكلة.

حساب المواطن الجديد

صدر أمر ملكي بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن الجديد لغير المستفيدين، وذلك بعد مدة من التعليق استمرت لمدة تجاوزت عامين، حيث توقف تسجيل جديد منذ دفعة مارس 2020 رَقَم 28، وأصبح قاصرًا على إضافة تابعين للمستفيدين فقط، ليعاود رفع التعليق في يوليو 2022 بناءً على أوامر الملك سلمان بن عبد العزيز، ليس هذا فحسب، بل تقرر صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن الذي يقدر بحوالي 8 مليار ريال يستفيد منه المستفيدين من حساب المواطن لعام 1443، وبالفعل تستقبل البوابة الإلكترونية منذ ذلك الوقت طلبات التسجيل في حساب المواطن، وأعاد البرنامَج تذكير المواطنين بالشروط ومعايير الأهلية والاستحقاق.

أرقام الشكاوى حساب المواطن

لم تقتصر سبل التواصل على رقم حساب المواطن المجاني فقط، بل أنه تم تخصيص أربع قنوات للاتصال ورفع الشكاوى من بينهم الرقم الموحد، كالتالي: