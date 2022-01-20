ما هو رقم توكلنا المجاني الموحد للاستفسارات وكيفية التواصل مع الدعم

قام تطبيق توكلنا بتخصيص رقم موحد مجاني من أجل خدمة مستخدميها وتوفير الدعم الكامل لهم وذلك من خلال رقم خدمة عملاء توكلنا، فقد حرص التطبيق على تعيين رقم موحد في حالة تلقي الاستفسارات والمشكلات التي تقابل كافة المستخدمين ليقوم فريق خدمة عملاء توكلنا بتذليل تلك المشكلات وإزالة الصعوبات التي تواجه العملاء، ويعتبر تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات الحكومية التي قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بإطلاقها من أجل توفير الخدمات للمواطنين بشكل سهل وبسيط خلال فترة الحظر أثناء انتشار فيروس كورونا وبشكل إلكتروني كامل.

رقم توكلنا المجاني الموحد للاستفسارات

تحرص الحكومة السعودية على تقديم كافة الخدمات لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومن تلك الخدمات كان تطبيق توكلنا الذي يقوم بتقديم كافة خدماته الكترونيًا، حرصًا منهم على توفير الوقت والجهد على جميع المواطنين، والهدف الأساسي من ذلك كان الحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التدافع والتزاحم، ومن هنا قام التطبيق بتخصيص رقم خدمة عملائي توكلنا الموحد والمجاني وهو 8001289999، لكي يستطيع المستخدمين والعملاء من التواصل مع الدعم الفني توكلنا وحل كافة مشاكلهم وتقديم الاستفسارات الخاصة بهم.

تطبيق توكلنا والدعم الفني

دائمًا ما يحرص تطبيق توكلنا على تحقيق التواصل والتفاعل مع المواطنين، من أجل تيسير عملية التواصل معهم والدعم الفني للتطبيق لحل كافة الاستفسارات المختلفة بخصوص الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا، والتي كان من أهمها حل مشكلة تطبيق توكلنا لا يستجيب، قام المختصين على تطبيق توكلنا بإيجاد أهم الطرق الفعالة للتواصل مع خدمة عملاء توكلنا وكان من أهمها :-

حساب تويتر TawakkalnaApp

الرقم الموحد 8001289999.

الرسائل عبر [email protected] .

رابط موقع توكلنا

من أهم الخدمات الإلكترونية التي حرصت الحكومة السعودية على تقديمها لمواطنيها تطبيق توكلنا.

كما أن الحكومة السعودية دائمًا ما تحرص على تطوير وتحديث تطبيق توكلنا بصورة دائمة ليواكب كافة التغييرات ويرضي الجميع وليضم الكثير من الخدمات.

أهم ما يميز تطبيق توكلنا أنه بدون اي رسوم فهو مجاني بالكامل.

من أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق كانت: حجز موعد لقاح كورونا، دخول منصة مدرستي، استعراض سجل السفر الدولي وغيرها من الخدمات المتعددة.

لذلك يستطيع المواطن الاستفادة الكاملة بكل هذه الخدمات المتاحة من خلال تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا عبر الرابط الرسمي وهو sdaia.gov.sa.

في النهاية أتمنى أن نكون قدمنا لكم كل ما يخص تطبيق توكلنا من خدمات مجانية متعددة ومتاحة للجميع بدون مقابل فقط مجرد التسجيل على الرابط الرسمي للتطبيق لتتمتع بكافة المزايا.