رقم تليفون حساب المواطن المجاني للشكاوي

يعد برنامج حساب المواطن من البرامج الهامة التي تم أنشاؤها في السنوات الأخيرة، في المملكة العربية السعودية، حيث تم أنشاؤها من أجل حماية الأسر السعودية خاصة من الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، من الآثار السلبية التي نتجت عن الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت تحرير سعر الوقود والمواد البترولية، وتحرير سعر الكهرباء والمياه.

رقم تليفون حساب المواطن المجاني للشكاوى:-

حدد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عدة طرق أمام العملاء للتواصل مع البرنامج بشكل مباشر، حيث أكد على أنه على استعداد تام لاستقبال شكاوى المواطنين فيما كل ما يواجههم من مشاكل سواء أثناء تحديث البيانات، عدم الأهلية، الحصول على مبلغ أقل من المبلغ المستحق له… إلخ.

ورقم تليفون حساب المواطن المجاني للشكاوى هو 19912 حيث يمكن للمواطنين الاتصال على ذلك الرقم بداية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع، حيث يستقبل الدعم الفني للبرنامج شكاوى المواطنين المتعلقة بحساب المواطن يومياً من الأحد إلى الخميس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

طرق أخرى للتواصل مع البرنامج:-

بالإضافة إلى الرقم المجاني، فقد حدد البرنامج عدد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها التواصل مع القائمين على البرنامج وهذه الطرق هي:-

ماهي شروط الأهلية لاستحقاق الدعم للبرنامج؟

منذ نشأت برنامج حساب المواطن تم إقرار عدد من الشروط الواجب توافرها في المواطنين المستحقين للحصول على دعم البرنامج وهذه الشروط هي:-