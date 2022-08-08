بالتزامن مع قرب إيداع حساب المواطن يبحث الكثير عن رقم تليفون حساب المواطن الجديد 1444 وجميع طرق التواصل بعد التعديل الجديد في وسائل التواصل مع برنامج الدعم الأشهر في المملكة، والذي يعتمد عليه مئات الآلاف من المواطنين في سد الحاجات ولا سيما في ظل ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي أعاد فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخري بعد أن كان متوقف منذ صدور الدورة 28، فضلا عن إضافة زيادات جديدة في دعم حساب المواطن مرة أخري.

رقم تليفون حساب المواطن الجديد 1444

يلقي رقم حساب المواطن إقبال كبير جداً من مستفيدي الدعم نظراً لأنه أسهل وسائل التواصل مع خدمة العملاء، حيث تكون خطوط التواصل مع خدمة دعم حساب المواطن متاحة في المواعيد الرسمية المحددة في البلاد بداية من الأحد إلى الخميس، في الوقت الذي تتعطل فيه الاتصال يومي الجمعة والسبت، عبر هذا الرقم (19912).

يطرح الكثير من المواطنين تساؤلات حول هل رقم حساب المواطن مجاني ؟ الإجابة على هذا التساؤل لا ليس مجاني بل مدفوع، برغم ذلك تستطيع أن تطلع على الكثير من المعلومات الهامة الخاصة بدعم حساب المواطن عن طريق رقم حساب المواطن، من أبرز الأسئلة التي يمكنك الاطلاع على أحابتها من خدمة عملاء حساب المواطن التالي:

كيف يتم تحديث بيانات حساب المواطن ؟

موعد صرف حساب المواطن؟

استعلام حساب المواطن برقم الهوية ؟

طريقة التسجيل في حساب المواطن ؟

كم زيادة حساب المواطن ؟.

طريقة تقديم شكوي على حساب المواطن ؟

كم رقم التواصل مع حساب المواطن ؟

هناك أكثر من طريقة للتواصل مع برنامج الدعم حساب المواطن من أهمها التالي:

خدمة صوتك مسموع في حساب المواطن.

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

خدمة عملاء حساب المواطن على تويتر citizen_care.

وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية عن رقم تليفون حساب المواطن الجديد 1444 وجميع طرق التواصل بعد التعديل.