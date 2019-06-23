رقم بنك التسليف المجاني 1440.. للاستعلام عن طلب الإعفاء برقم الهوية الوطنية

رقم بنك التسليف المجاني 1440، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن ارقام الإستعلام المجانية المختلفة لبنك التسليف السعودي، حيث اعلن مسئولي بنك التسليف في المملكة العربية السعودية عن أنه يمكن من خلال بنك التسليف السعودي الإسنعلام عن كافة المعلومات البنكية المختلفة لصاحب الحساب من عمليات السحب والإيداع، والإستعلام عن القروض (سواء غذا كان قرض زواج، أو قرض إنتاجي، أو قرض ترميم) وكافة المعاملات البنكية المختلفة التي تتم عن طريق البنك.
رقم بنك التسليف المجاني 1440
وكل ذلك يمكن الإستعلام عنه من خلال ارقام بنك التسليف بإستخدام رقم الهوية فقط، دون الحاجة للذهاب للبنك وتوفير الوقت والجهد الذي من الممكن أن يبذل لإنجاز هذه المهمة. وقد تسائل العديد من المواطنين عن ماهية المعلومات التي يتم السؤال عنها عند الاتصال ببنك التسليف للإستعلام برقم الهوية.
ومن الجدير بالذكر ان المعلومات التي يجب ان يتم تقديمها هي كالتالي:-
- رقم الهوية المسجلة بالبنك.
- تاريخ مولد المسجل بالبنك.
- رقم حساب المستعلم.
رقم بنك التسليف المجاني 1440 للاستعلام عن طلب الإعفاء
وقد جاءت أرقام بنك التسليف المجانية التي يمكن الإستعلام من خلالها برقم الهوية كالتالي:-
- الإدارة العامة 0112746444
- جدة 0126688060
- مكة المكرمة 0125765357
- الاحساء 0135830306
- الطائف 0127375688
- الرياض 0112093790
- الدمام 0138315875
- المدينة المنورة 0148490713
- خميس مشيط 0172354306
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