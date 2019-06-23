رقم بنك التسليف المجاني 1440.. للاستعلام عن طلب الإعفاء برقم الهوية الوطنية

رقم بنك التسليف المجاني 1440، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن ارقام الإستعلام المجانية المختلفة لبنك التسليف السعودي، حيث اعلن مسئولي بنك التسليف في المملكة العربية السعودية عن أنه يمكن من خلال بنك التسليف السعودي الإسنعلام عن كافة المعلومات البنكية المختلفة لصاحب الحساب من عمليات السحب والإيداع، والإستعلام عن القروض (سواء غذا كان قرض زواج، أو قرض إنتاجي، أو قرض ترميم) وكافة المعاملات البنكية المختلفة التي تتم عن طريق البنك.

رقم بنك التسليف المجاني 1440

وكل ذلك يمكن الإستعلام عنه من خلال ارقام بنك التسليف بإستخدام رقم الهوية فقط، دون الحاجة للذهاب للبنك وتوفير الوقت والجهد الذي من الممكن أن يبذل لإنجاز هذه المهمة. وقد تسائل العديد من المواطنين عن ماهية المعلومات التي يتم السؤال عنها عند الاتصال ببنك التسليف للإستعلام برقم الهوية.

ومن الجدير بالذكر ان المعلومات التي يجب ان يتم تقديمها هي كالتالي:-

رقم الهوية المسجلة بالبنك. تاريخ مولد المسجل بالبنك. رقم حساب المستعلم.

رقم بنك التسليف المجاني 1440 للاستعلام عن طلب الإعفاء

وقد جاءت أرقام بنك التسليف المجانية التي يمكن الإستعلام من خلالها برقم الهوية كالتالي:-

الإدارة العامة 0112746444 جدة 0126688060 مكة المكرمة 0125765357 الاحساء 0135830306 الطائف 0127375688 الرياض 0112093790 الدمام 0138315875 المدينة المنورة 0148490713 خميس مشيط 0172354306

← إقرأ أيضاً: