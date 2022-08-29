رقم الضمان الاجتماعي الموحد | خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

رقم الضمان الاجتماعي المطور يعتبر من أبرز وسائل التواصل مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن من خلاله الاستعلام عن كثير من الخدمات الخاصة بالأفراد من اهمها معرفة الراتب أو الاستعلام عن المعاش وموعد صرفه، حيث تعمل الوزارة على تطوير خدماتها لضمان الاستفادة من هذه الخدمات بسهولة.

رقم الضمان الاجتماعي

يطلق أيضا على رقم الضمان الاجتماعي الموحد صوتك مسموع.

هي واحدة من ابرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل الخاصة بصرف مبالغ مالية للمواطنين المستفيدين من هذا البرنامج.

الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي هو 19911 وهو متاح على مدار الأربع والعشرين ساعة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الخدمة يتم التسجيل فيها عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

يقوم المستخدم برفع الأوراق المطلوبة عبر المنصة.

بعد تقديم الطلب ورفع الأوراق يتم الانتظار حتى يتم فحص الطلب وتحديد مدي الاهلية للحصول على هذا الدعم من قبل لجان خاصة تابعة لوزارة العمل.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة العمل السعودية أن معاش الضمان الاجتماعي يتم صرفه لعدد من الفئات من أهمها :

يجب ان يكون المتقدم للحصول على هذا الدعم عاطلا عن العمل.

يتم صرف هذا الدعم للأيتام سواء بنيين أو بنات سواء المتوفي والدهم فقط او الوالدين.

تصرف هذه المنحة للمرأة الأرملة التي تقوم بإعالة أطفالها.

في حالة كون المتقدم متزوجا فيجب الا يزيد راتبه عن 868 ريال بالشهر.

بالسبة للأعزب يجب ألا يزيد راتبه عن 3000 ريال.

بالنسبة للذكور يتم صرف المعاش في حالة كون عمره 18 عاما ولا يزال في أحد المراحل التعليمية .

أما الإناث فيتم صرفها لها في حالة عدم حصولها على وظيفة.

وبهذا نكون قد اوضحنا لكم الكثير من التفاصيل حول رقم الضمان الاجتماعي وشروط الحصول على هذا المعاش وخطوات التسجيل فيه.