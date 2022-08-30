رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني للاستفسارات عن المعاشات بالمملكة

من أكثر الأسئلة المتداولة بين مستفيدي معاش الضمان أو الراغبين في الحصول على المعاش، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم موّحد خاص بالبرنامج حتى يتم التواصل مع العاملين عليه أو مع الوزارة لعرض أي شكوى أو من أجل الاستفسار بخصوص أي شيء وهو رقم مجاني يمكنك الاتصال عليه من أي مكان داخل السعودية ومن أي خط أرضي أو هاتف محمول.

ما هو رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1444هـ – 2022م؟

يمكنكم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتواصل بخصوص برنامج الضمان الاجتماعي لتقديم شكوى أو استفسار من خلال الرقم المجاني الذي وضعته الوزارة وهو رقم 19911 والذي يمكنك الاتصال به من أي رقم داخل المملكة العربية السعودية ويمكنكم أيضًا التواصل مع عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج أو إرسال بريد من خلال أقرب فرع بريد خاص بك على رقم 12848 من خلال رمز 11157.

الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي المطوّر

بالنسبة إلى الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطوّر فهي كل مما يلي:-

المواطنة السعودية أو الغير سعودية والتي لديها أطفال عمرهم أقل من 18 عام من مواطن سعودي الجنسية.

الأشخاص الذين تجاوزوا سن ال60 عام بالنسبة للرجال والنساء فهم أصبحوا في سن التقاعد وعدم القدرة على العمل.

الفئات التي ليس في قدرتها العمل بسبب أي مرض أو إعاقة جسدية أو ذهنية أو لديهم إدمان تجاه أي مؤثر.

اليتامى والذين ليس لديهم عائل يعولهم أو عائلهم مسجون بسبب قضية ما ويتم أيضًا دفع المعاش للقضاء.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطوّر

من أبرز الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لاستحقاق معاش الضمان هي ما يلي:-