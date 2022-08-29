أخبار السعودية

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

أحمد علي عبد الخالق

يتساءل العديد حول الرقم الخاص “بالضمان الاجتماعي المطور” والجدير بالذكر أن الضمان يتم منحه للأشخاص الذين هم في حاجة إليه وفق مجموعة من الشروط والخطوات المحددة، ومن خلال رقم الضمان الاجتماعي يمكنك معرفة الراتب الخاص بك أو الاستعلام عن المعاشات وموعد صرفها، وتعمل وزارة العمل والبيئة على تطوير هذه الخدمة المقدمة للمواطنين لتوفير الخدمات التي تساعدهم للوصول إلى المستحقات الخاصة بهم وقد تم توفير رقم الضمان الاجتماعي المطور من قبل الضمان وذلك لسهولة التواصل مع خدمة العملاء والاستفسار عن كل الأسئلة الخاصة بموعد صرف المعاش في الضمان الاجتماعي ومعرفة في حالة الموافقة على طلب الضمان وكيفية الاشتراك والتسجيل في هذه الخدمة، وسوف نوضح لكم رقم الضمان الاجتماعي الموحد لسهولة التواصل.

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور

إذا كنت ترغب في الاستفسار أو تقديم شكوى معينه فيمكنك التواصل من خلال هذا الرقم 19911 ويكون متاحاً 24 ساعة.

وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجاري 1444 هجريًا

رقم الضمان الاجتماعي الموحد | خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

كيفية التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

  • في البداية كل ما عليك القيام به هو الدخول لنظام الضمان الجديد.
  • بعد ذلك توجه لتبويب تسجيل الدخول.
  • ثم قم بالضغط فوق كلمة تسجيل جديد.
  • ثم أكتب رقم الهوية وأدخل تاريخ الميلاد.
  • بعد ذلك أدخل كلمة السر وقم بتأكيدها.
  • ثم قم بإدخال رمز التحقق ثم وافق على الإقرار.
  • بعد ذلك أضغط على كلمة تسجيل.
  • ثم قم باتباع التعليمات المطلوبة منك.
  • ثم قم بتسجل الدخول للبوابة.
  • قم بالضغط على الملف الموحد المتواجد بشريط الأدوات.
  • ادخل المعلومات المطلوبة ثم تحقق من جميع البيانات.
  • بعد ذلك قم بالضغط فوق تقديم البيانات.
  • ثم قم بالضغط بعد ذلك على التعبئة لبيانات المنزل.
  • ثم أدخل البيانات التي يتم طلبها وعد لواجهة الحساب.
  • في النهاية أنتقل لقائمة البرامج.
  • قم بالتقديم  على البرنامج الذي يناسبك.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها لتتمكن من الحصول على الدعم وهي كالتالي:

  • في البداية يلزم أن يكون المتقدم عاطل عن العمل.
  • يجب أن تكون على علم أن الرواتب يتم صرفها للأيتام من الجنسين سواء المتوفي الوالدين أو الوالد فقط.
  • • كما أن المنحة يتم صرفها كذلك للمرأة الأرملة والتي تعول أطفالها.
  • يلزم أن يكون راتبه أقل من ٨٦٨ ريال سعودي إذا كنت متزوج.
أحمد علي عبد الخالق

مهندس مدني وأحب عالم التكنولوجيا والكتابة والقراءة مطلع على الشأن السعودي وخدمات الحكومة السعودية الإلكترونية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.