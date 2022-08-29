رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة وشروط التسجيل 1444هـ

يتساءل العديد حول الرقم الخاص “بالضمان الاجتماعي المطور” والجدير بالذكر أن الضمان يتم منحه للأشخاص الذين هم في حاجة إليه وفق مجموعة من الشروط والخطوات المحددة، ومن خلال رقم الضمان الاجتماعي يمكنك معرفة الراتب الخاص بك أو الاستعلام عن المعاشات وموعد صرفها، وتعمل وزارة العمل والبيئة على تطوير هذه الخدمة المقدمة للمواطنين لتوفير الخدمات التي تساعدهم للوصول إلى المستحقات الخاصة بهم وقد تم توفير رقم الضمان الاجتماعي المطور من قبل الضمان وذلك لسهولة التواصل مع خدمة العملاء والاستفسار عن كل الأسئلة الخاصة بموعد صرف المعاش في الضمان الاجتماعي ومعرفة في حالة الموافقة على طلب الضمان وكيفية الاشتراك والتسجيل في هذه الخدمة، وسوف نوضح لكم رقم الضمان الاجتماعي الموحد لسهولة التواصل.

الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور

إذا كنت ترغب في الاستفسار أو تقديم شكوى معينه فيمكنك التواصل من خلال هذا الرقم 19911 ويكون متاحاً 24 ساعة.

كيفية التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي

في البداية كل ما عليك القيام به هو الدخول لنظام الضمان الجديد.

بعد ذلك توجه لتبويب تسجيل الدخول.

ثم قم بالضغط فوق كلمة تسجيل جديد.

ثم أكتب رقم الهوية وأدخل تاريخ الميلاد.

بعد ذلك أدخل كلمة السر وقم بتأكيدها.

ثم قم بإدخال رمز التحقق ثم وافق على الإقرار.

بعد ذلك أضغط على كلمة تسجيل.

ثم قم باتباع التعليمات المطلوبة منك.

ثم قم بتسجل الدخول للبوابة.

قم بالضغط على الملف الموحد المتواجد بشريط الأدوات.

ادخل المعلومات المطلوبة ثم تحقق من جميع البيانات.

بعد ذلك قم بالضغط فوق تقديم البيانات.

ثم قم بالضغط بعد ذلك على التعبئة لبيانات المنزل.

ثم أدخل البيانات التي يتم طلبها وعد لواجهة الحساب.

في النهاية أنتقل لقائمة البرامج.

قم بالتقديم على البرنامج الذي يناسبك.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها لتتمكن من الحصول على الدعم وهي كالتالي: