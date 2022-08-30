رقم الضمان الاجتماعي المطور.. الرقم الموحد خدمة صوتك مسموع 1444

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة رقم الضمان الاجتماعي الموحد، وتعتبر خدمة مهمة حيث أنها تتيح للمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور التواصل مع خدمة العملاء والاستعلام عن المعاشات وتاريخ الاستحقاق وأسباب ايقاف الدعم، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على تطوير هذه الخدمة المقدمة للمواطنين لتوفير الخدمات التي تساعدهم للوصول إلى المستحقات الخاصة بهم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رقم الضمان الاجتماعي المطور خدمة صوتك مسموع وخطوات التسجيل.

رقم الضمان الاجتماعي

يبحث العديد من المواطنين عن رقم الضمان الاجتماعي المطور لسهولة التواصل مع خدمة العملاء والاستفسار عن كل الأسئلة الخاصة بهم ومعرفة خطوات التسجيل والحصول على الدعم، ومن الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي يعتبر واحد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية للمواطنين، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة والأشد احتياجا في توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وخصصت الوزاة أرقام لخدمة المواطنين وهي:

رقم التواصل مع خدمة العملاء 1444.

رقم الضمان الاجتماعي المطور خدمة صوتك مسموع: 19911 ويكون متاحاً 24 ساعة.

الشروط المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، بالإضافة إلى الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 1100 ريال سعودي.

يجب أن لا يكون لدي المتقدم عمل.

في حالة أن المتقدم متزوج يجب أن لا يزيد الدخل عن 868 ريال سعودي.

في حالة أن المتقدم أعزب يجب أن لا يزيد الدخل عن 3000 ريال سعودي.

يجب وجود حساب بنكي جاري لدي المتقدم.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار تسجيل الدخول.

في حالة أن المستخدم جديد يجب الضغط على إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل وهي:

الاسم رباعي. تاريخ الميلاد. محل الإقامة. العنوان الوطني. رقم الهوية الوطنية. رقم الجوال. البريد الإلكتروني.