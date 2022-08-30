رقم الضمان الاجتماعي المطور وأهم الأخبار وأحدثها، من أهم الأسئلة التي تشغل بال الكثير المواطنين في الممكلة العربية السعودية خلال تلك الفترة، لاسيما وأنه يُعد برنامج الدعم الأكبر والأهم في المملكة، وبعد أن صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي، ازداد الطلب على التسجيل والوصول إلى الأهلية الجديد.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور الجديد من أهم المساعدات التي توفرها الحكومة بالمملكة العربية السعودية لكثير من المستفيدين ذات الدخل صغير أو المحدود، من خلال برنامج الضمان الاجتماعي الذي يوفر لهم مساعدة مالية شهرية خلال موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد يتم تحديده للمستفيدين، في حين يترقب الكثير فتح التسجيل من أجل التقدم والحصول على الدعم، ننشر لكم رقم الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل وشروط الاستحقاق للمطلقات والعاطلين.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1444

خصصت وزارة الموارد البشرية رقما لتسهيل التواصل مع المواطنين الذين يرغبون بالاستفسار عن خدمات الضمان الاجتماعي، حيث قامت بوضع رقم مجاني لتواصل مع خدمة العملاء، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911 للاستفسارات والشكاوى.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

سنوضح لكم خلال الخطوات التالية كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 وهي كالتالي:

الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

من خلال القائمة الرئيسية حدد “الخدمات الإلكترونية”.

ثم اضغط على “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

انقر فوق “إنشاء حساب”.

أدخل البيانات اللازمة والخاصة بك على الموقع مثل (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف المحمول).

ثم أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك والتأكد من أنه صحيح.

سيقوم الموقع بإرسال رمز التفعيل إلى هاتفك عبر رسالة نصية قصيرة.

أدخل رمز التفعيل في الحقل الخاص له.

واضغط على “تسجيل”.

وبذلك تكون قد قمت بالتسجيل عبر الموقع بنجاح.

شروط الاستحقاق للمطلقات والعاطلين

من أجل الحصول على دعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يجب على المتقدمين استيفاء بعض الشروط التي وضعته الوزارة الخاصة للمطلقات والعاطلين حتى يتم قبولهم في التسجيل وهي كالتالي: