كم رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني للجوال؟..”الموارد البشرية” تُوضح طريقة التواصل مع خدمة العملاء بالخطوات

إن التقديم على الضمان المطور يكن لفئة محددة من وزارة الموارد البشرية، وهم الأشخاص المطابقين للشروط المحددة مع التأكيد على استحقاق الأهلية، وهذا لدعم الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً بالمملكة السعودية، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم الإجابة عن سؤال كيف اطلع رقم الضمان الاجتماعي المطور.

كيف احصل على رقم الضمان الاجتماعي؟

إن وزارة الموارد قد أتاحت خدمة تساعد في معرفة الرقم الخاص بالضمان من خلال اتصالاً هاتفياً والاتباع للخطوات، وإليكم الطريقة الصحيحة لذلك وهي كالآتي:

الاتصال على رقم 0112915588.

تدخل رقم واحد عند الإجابة على الرد الآلي بالمكالمة.

تتبع التعليمات التي تكون مطلوبة وتضيف رقم الهوية.

استمع لرقم الضمان الخاص بك وتسجل.

تستخدم رقم الضمان متى أردت أن تستعلم عن الحالة.

معرفة رقم الضمان بشكل إلكتروني

بإمكانك أن تعرف رقم الضمان التابع للشخص المستفيد بشكل إلكتروني، وهذا من خلال الموقع التابع للوزارة، وإليكم الطريقة وهي كالآتي:

بداية تزور موقع وزارة الموارد.

تضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

تنقر فوق تبويب خدمات التنمية الاجتماعية.

تسجل الدخول لحساب المستفيد.

تضغط على كلمة طلباتي.

سيظهر لك بعد ذلك رقم الضمان الذي يخص الشخص المستعلم وتستطيع أن تطلع عليه.

أبرز الاستفسارات الأسبوعية الخاصة بنظام #الضمان_الاجتماعي_المطور

ولمعرفة المزيد بإمكانك زيارة الرابط : https://t.co/kNrk5tVUI6 pic.twitter.com/E2sn7EpJiL — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) August 25, 2022

التسجيل بالضمان الاجتماعي

هناك بعض الخطوات التي تلزم للتسجيل بالضمان الاجتماعي بالشكل الصحيح، وإليكم تلك الخطوات المساعدة في التقديم وهي كالآتي:

أولاً تدخل لنظام الضمان الجديد.

تنتقل بعدها لتبويب تسجيل الدخول.

تضغط فوق كلمة تسجيل جديد.

تكتب رقم الهوية وتدخل تاريخ الميلاد.

تنشئ كلمة السر وتؤكدها.

تقوم بإدخال رمز التحقق.

توافق على الإقرار.

تضغط على كلمة تسجيل.

تتبع التعليمات المطلوبة.

تسجل الدخول للبوابة.

تضغط على الملف الموحد المتواجد بشريط الأدوات.

تدخل المعلومات المطلوبة.

تتحقق من جميع البيانات.

تضغط فوق تقديم البيانات.

تضغط بعد ذلك على التعبئة لبيانات المنزل.

تملأ البيانات التي يتم طلبها وتعود لواجهة الحساب.

تنتقل لقائمة البرامج ثم تقدم على البرنامج الذي يناسبك.

رابط الاستعلام عن الضمان

إن وزارة الموارد قد وفرت لكم رابط تم تخصيصه للدخول على الموقع والقيام بالاستعلام عن جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالضمان، وهذا يتم من خلال رقم السجل المدني تدخل رقم الهوية أو حتى رقم السجل، وتتبع جميع المعلومات بالتفصيل والتي يتم توضيحها عبر الخطوات، وسترى أمامك جميع المعلومات التي تريد معرفتها الخاصة بالشخص المستعلم.