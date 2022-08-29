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كم رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني للجوال؟..”الموارد البشرية” تُوضح طريقة التواصل مع خدمة العملاء بالخطوات

إيمان جابر علي

إن التقديم على الضمان المطور يكن لفئة محددة من وزارة الموارد البشرية، وهم الأشخاص المطابقين للشروط المحددة مع التأكيد على استحقاق الأهلية، وهذا لدعم الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً بالمملكة السعودية، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم الإجابة عن سؤال كيف اطلع رقم الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

إن وزارة الموارد قد أتاحت خدمة تساعد في معرفة الرقم الخاص بالضمان من خلال اتصالاً هاتفياً والاتباع للخطوات، وإليكم الطريقة الصحيحة لذلك وهي كالآتي:

وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجاري 1444 هجريًا

الضمان الاجتماعي المطور رقم التواصل الموحد المجاني للشكاوى والاستفسار

كيف اتواصل مع الضمان الاجتماعي المطور؟
كيف اتواصل مع الضمان الاجتماعي المطور؟
  • الاتصال على رقم 0112915588.
  • تدخل رقم واحد عند الإجابة على الرد الآلي بالمكالمة.
  • تتبع التعليمات التي تكون مطلوبة وتضيف رقم الهوية.
كيف ادخل على حسابي في الضمان المطور؟
كيف ادخل على حسابي في الضمان المطور؟
  • استمع لرقم الضمان الخاص بك وتسجل.
  • تستخدم رقم الضمان متى أردت أن تستعلم عن الحالة.

معرفة رقم الضمان بشكل إلكتروني

بإمكانك أن تعرف رقم الضمان التابع للشخص المستفيد بشكل إلكتروني، وهذا من خلال الموقع التابع للوزارة، وإليكم الطريقة وهي كالآتي:

كم رقم الضمان المطور الجديد؟
كم رقم الضمان المطور الجديد؟
  • بداية تزور موقع وزارة الموارد.
  • تضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.
  • تنقر فوق تبويب خدمات التنمية الاجتماعية.
  • تسجل الدخول لحساب المستفيد.
  • تضغط على كلمة طلباتي.
  • سيظهر لك بعد ذلك رقم الضمان الذي يخص الشخص المستعلم وتستطيع أن تطلع عليه.

التسجيل بالضمان الاجتماعي

هناك بعض الخطوات التي تلزم للتسجيل بالضمان الاجتماعي بالشكل الصحيح، وإليكم تلك الخطوات المساعدة في التقديم وهي كالآتي:

كيف اتواصل مع الضمان الاجتماعي المطور؟
كيف اتواصل مع الضمان الاجتماعي المطور؟
  • أولاً تدخل لنظام الضمان الجديد.
  • تنتقل بعدها لتبويب تسجيل الدخول.
  • تضغط فوق كلمة تسجيل جديد.
  • تكتب رقم الهوية وتدخل تاريخ الميلاد.
  • تنشئ كلمة السر وتؤكدها.
  • تقوم بإدخال رمز التحقق.
  • توافق على الإقرار.
التسجيل بالضمان الاجتماعي
التسجيل بالضمان الاجتماعي
  • تضغط على كلمة تسجيل.
  • تتبع التعليمات المطلوبة.
  • تسجل الدخول للبوابة.
  • تضغط على الملف الموحد المتواجد بشريط الأدوات.
  • تدخل المعلومات المطلوبة.
الاستعلام عن الضمان المطور
الاستعلام عن الضمان المطور
  • تتحقق من جميع البيانات.
  • تضغط فوق تقديم البيانات.
  • تضغط بعد ذلك على التعبئة لبيانات المنزل.
  • تملأ البيانات التي يتم طلبها وتعود لواجهة الحساب.
  • تنتقل لقائمة البرامج ثم تقدم على البرنامج الذي يناسبك.

رابط الاستعلام عن الضمان

رابط الاستعلام عن الضمان
رابط الاستعلام عن الضمان

إن وزارة الموارد قد وفرت لكم رابط تم تخصيصه للدخول على الموقع والقيام بالاستعلام عن جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالضمان، وهذا يتم من خلال رقم السجل المدني تدخل رقم الهوية أو حتى رقم السجل، وتتبع جميع المعلومات بالتفصيل والتي يتم توضيحها عبر الخطوات، وسترى أمامك جميع المعلومات التي تريد معرفتها الخاصة بالشخص المستعلم.

إيمان جابر علي

محررة منذ عام 2015.. متخصصة في تقديم المحتوى الخبري، أكتب بشغف وأهتم بتقديم محتوى مفيد يتضمن على معلومات دقيقة من مصادر رسمية من خلال المتابعة المستمرة لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بجانب الكتابة أقوم حاليًا بإدارة موقع متخصص في الخدمات السعودية.


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