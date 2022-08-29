رقم الضمان الأجتماعي الموحد الجديد صوتك مسموع

يعد رقم الضمان الاجتماعي من أهم طرق التواصل السريعة مع الجهة المختصة، وذلك للاستعلام حول الخدمات المتاحة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن التواصل معها عن طريق الرقم الخاص بها، ومن الممكن الاستعلام حول قيم الدعم والمتمثلة في قيمة المعاش الشهري، والذي يقوم النظام على توفيره لكل من انطبقت عليهم كافة الاشتراطات، ومن الممكن أيضًا عن طريق رقم التواصل طلب اي استفسار او تقديم اي شكوى، وفيما يلي نوضح الرقم المخصص من قبل الضمان الاجتماعي للتواصل مع المستفيدين.

رقم الضمان الاجتماعي

يستطيع مختلف المستفيدين القيام بخطوة الاستعلام السريعة حول قيمة المعاش التي تم تقديرها لكي يحصل عليها من قبل الضمان الاجتماعي، والاستعلام عن موعد صرفها، وذلك من خلال التواصل على الرقم 19911، ومن خلال الرقم أيضًا من الممكن أن يطرح المستفيد شكواه حال توقف عملية الصرف، والتي تتم بشكل شهري.

تعريف الضمان الاجتماعي المطور

يعد نظام الضمان الإجتماعي المطور الجديد أهم نظام أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحكومة المملكة العربية السعودية، وذلك حتى يحصل المواطن على قيمة الدعم التي يستحقها، والتي قد رصدتها الدولة لحالات معينة، وذلك وفق بنود خاصة بالنظام، أهمها معرفة الحالة الاقتصادية لمقدم الطلب، وذلك لمعرفة مدى أحقيته في الحصول على قيمة الدعم المالية، ويستهدف النظام كل الأسر التي تحتاج إلى دخل مالي مستقر وثابت.

طرق التواصل المختلفة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تعمل وزارة الموارد البشرية بكل طاقاتها على توفير سبل الدعم المالية لمختلف المستحقين، وذلك عن طريق الاعتماد على برامج يتم إطلاقها لدعم المواطنين، ويستطيع مُقدمي الطلبات التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال الآتي:

• الرقم البريدي العادي وهو 12484.

• الرقم الموحد للضمان الاجتماعي وهو 19911.

• التواصل عن طريق رسائل البريد الإلكتروني على العنوان [email protected]