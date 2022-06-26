رقم الدعم السكني الموحد المجاني 2022 للاستفسار وتقديم الشكاوى

يُعد الدعم السكني أفضل برامج المملكة التي تُقدم الكثير من المساعدات لكافة المواطنين ولكن لابد من توافر الشروط المُحددة من قبل الجهة المسؤولة عن ذلك، فهو دعم يتم صرفه بشكل شهري للمستحقين له، حيث تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية على صرف وحدات سكنية وأيضًا أراضي مجانية، لذا سوف نوضح لكم رقم الدعم السكني الموحد المجاني للتواصل.

رقم الدعم السكني الموحد

يُمكنك التواصل مع الدعم السكني عن طريق الرقم الموحد المجاني في حالة رغبتك في الاستفسار أو حال مشكلة ما والرقم هو 199090 وسوف يتم الرد عليك من قبل خدمة العملاء، أما بالنسبة لصرف الدعم السكني لهذا الشهر من المتفرض أن يكون بتاريخ 23 يونيو الموافق يوم الخميس ولكن بسبب مشكلة تقنية تأخر الصرف وهذا الرد الذي جاء من الجهات المسؤولة على أحد المستفيدين من هذا البرنامج، وأكدت على أن الصرف سيكون خلال ثلاث أيام أي سيكون الصرف كحد أقصى 26 يونيو الجاري، ولكن اليوم بدأ الإيداع.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

لكي تتمكن من الاستعلام عن الدعم السكني لابد من اتباع الآتي: