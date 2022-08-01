رقم الدعم الزراعي لمربي المواشي 1444 الموحد المجاني ورابط التسجيل في منصة إنعام mewa.gov.sa

إن الرقم الخاص بالدعم الزراعي التابع لمربي الماشية من الأشياء التي يبحث عنها أشخاص كثيرين يستفيدوا من هذا الدعم، أو يريدون الحصول على تلك الخدمات، إذ أن البرنامج أطلق رقماً موحداً يتم من خلاله استقبال كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تدور حول آليات الدعم والاستحقاق، ومن خلال مقالنا سنقدم لكم رقم الدعم الزراعي لمربي المواشي 1444.

رقم الدعم الزراعي لمربي المواشي 1444

برنامج الدعم الزراعي قد أطلق رقماً موحداً للأشخاص صغار المربيين للماشية والرقم هو 19930، حتى يتم الاستقبال لكافة الاستفسارات والتساؤلات الواردة من قبل العملاء، والأشخاص الذين يستفيدون من ذلك البرنامج، كما أن الاتصالات والاستفسارات يتم استقبالها بساعات العمل التي تم تخصيصها للدعم الزراعي، والتي تبدأ من الثامنة صباحاً إلى السادسة في المساء.

التسجيل ببرنامج دعم المواشي

بإمكانك أن تقوم بالتسجيل في البرنامج الخاص بدعم صغار مربي المواشي، وهذا إن كان ينطبق عليك جميع الشروط التي تم تحديدها للتسجيل، وإليكم طريقة التسجيل بدعم المواشي وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تدخل لصفحة أنعام الرسمية الإلكترونية.

تدخل التبويب الخاص بتسجيل الدخول.

عليك أن تدخل جميع البيانات التي يتم طلبها للتسجيل بمنصة أنعام والذي تتمثل في نوع مقدم الطلب، الاسم باستخدام اللغة العربية والإنجليزية، رقم الهوية، جنسية الشخص مع الوثيقة، اسم المستخدم، كلمة السر، تؤكدها، المحافظة، المنطقة، العنوان، رقم الهاتف، اللغة الافتراضية، ومعها البريد الإلكتروني، والصورة الشخصية للمتقدم.

تضغط على خانة تسجيل.

تراجع الطلب ثم تقوم باعتماده.

الاستعلام عن دعم المواشي

إن عملية الاستفسار عن الدعم الخاص بالمواشي ويتم بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام، وإليكم الطريقة الصحيحة للاستعلام وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تدخل لصفحة أنعام إلكترونياً

تختار خانة الخدمات الإلكترونية.

تنقر فوق خدمات الاستعلام.

تختار الاستعلام عن دعم المواشي.

بعد ذلك عليك بإدخال جميع البيانات والمعلومات التي يتم طلبها حتى تحصل على التفاصيل الخاصة بالدعم.

تطبيق وزارة البيئة

وزارة البيئة قد حرصت على تقديم خدمات للعملاء من خلال الإطلاق لتطبيق يخص الهواتف الذكية بإمكان الأشخاص التواصل به مع مسؤولي البرنامج، والذي يوفر لهم خدمات متعددة تتعلق بالثروة الحيوانية، المياه، الثروة السمكية، الزراعة، والأراضي والمساحة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدم من وزارة البيئة، وبإمكانكم تنزيل هذا التطبيق على الهواتف سواء كانت هواتف هواوي، آيفون من آب ستور أو أندرويد من جوجل بلاي.