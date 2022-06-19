رقم أبشر الموحد للدعم الفني وخطوات التسجيل في بوابة ابشر الالكترونية السعودية 1444

أطلقت الحكومة السعودية منصة أبشر للخدمات الإلكترونية لتكون خير عون للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وقد أتاحت وزارة الداخلية السعودية رقم أبشر الموحد للدعم الفني ليسهل على الأفراد التواصل مع المنصة للاستفسارات والشكاوى، في السطور التالية نوضح تفاصيل رقم أبشر الموحد للدعم الفني وخطوات التسجيل في بوابة ابشر الإلكترونية للاستفادة من خدماتها المختلفة.

رقم أبشر الموحد للدعم الفني

قامت وزارة الداخلية السعودية بتخصيص رقم أبشر لبموحد للدعم الفني المجاني، وتجدر الإشارة إلى أن رقم أبشر الموحد متاح طوال أيام الأسبوع، ولا يتم اختصام أية رسوم على المتصل بالرقم، كما يمكن التواصل عبر الرقم الموحد بالاتصال من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم 920020405 أو الاتصال بالرقم الموحد أبشر الدعم الفني المجاني عبر الاتصال على الرقم 00966114618666

خطوات التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية

يتم التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية، ويتم التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط منصة أبشر الإلكترونية.

ثم الضغط على تسجيل مستخدم جديد.

املأ البيانات الشخصية المطلوبة، ثم ابدأ بكتابة رقم الهوية الوطنية للمواطنين، أو إدخال رقم الإقامة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

املأ بعدها البريد الإلكتروني ورقمك الجوال، ثم اختر اللغة المفضلة لك سواء كانت العربية أو الانجليزية.

بعدها أدخل الرمز المرئي، واقرأ الشروط والأحكام.

ثم انقر على أيقونة موافق.

ثم أدخل رمز التحقق الذي حصلت عليه على رقم الجوال.

بعدها اضغط على زر تسجيل.

خطوات تغيير كلمة المرور في أبشر

لتغيير كلمة المرور في منصة أبشر الإلكترونية، يتم اتباع الخطوات التالية: