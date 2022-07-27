رفع “قرض الأسرة” و “قرض الزواج” من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، إليكم أهم الشروط

أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق “قرض الأسرة” بمبلغ 100،000 ريال سعودي بدلاً من 60،000، موضحاً شروط الاستفادة من القرض العائلي للرجال والنساء، وبيان أنواع القروض التي يوفرها للمستفيدين، دعنا نلق نظرة على أهم الشروط وأنواع القروض المقدمة من خلال هذه المقال.

شروط الاستفادة من قرض الأسرة ببنك التنمية الاجتماعية

من أجل الاستفادة من الاقتراض الأسري، يشترط الالتزام بعدة شروط ضرورية يحددها بنك التنمية الاجتماعية، ومن أهم الشروط ما يلي:

للمرأة حق معين في المطالبة بتمويل الأسرة إذا كانت مهجورة أو مطلقة أو أرملة، لإعالة طفل أو أكثر.

سلامة السجل الائتماني لمقدم الطلب.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 سنة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري 14،500 ريال.

ألا يتجاوز دخل الفرد للأسرة 3000 ريال.

أنواع القروض المقدمة من قبل بنك التنمية الاجتماعية

القرض المالي للزواج: برنامج مالي يساعد الزوج على تخفيف أعباء الزواج.

القرض المالي للأسرة: هو برنامج مالي يخصص لرب الأسرة أو المعيل لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة

قرض تمويل إعادة التأهيل: برنامج تمويلي لتجديد أو إصلاح أو صيانة العيوب الهيكلية أو الطارئة أو الإضافات أو التحسينات الضرورية على المساكن الخاصة.

التنمية الاجتماعية ترفع سقف قرض الزواج أهم شروطه

من أجل دعم الشباب وتشجيعهم على الزواج، قام البنك برفع راتب قروض الزواج إلى 14،500 ريال بدلاً من 12،500 ريال وفق الشروط التالية:

يجب أن تكون الزوجة مواطنة سعودية أو عضوه في مجلس التعاون الخليجي، وإلا يلزم الحصول على رخصة زواج من الجهة المختصة.

إذا كان وجود عقد زواج رسمي مصدق من محكمة مختصة لا يزيد عن سنتين هجرتين من تاريخ تحديده.

أن يكون عقد الزواج للمرة الأولى.

ألا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال.

سلامة السجل الائتماني لمقدم الطلب.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 سنة.

الضمانات مقابل القرض

ضمان مقدم من صاحب العمل وفقا للفحص المعتمد من قبل البنك.

تقديم رهن لا تقل قيمته عن قيمة القرض.

الكفيل الشخصي هو من موظف حكومي يغطي راتبه ثلث رصيد المعاش التقاعدي الشهري، أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس المال.

أي ضمانات أخري يتلقاها البنك.

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